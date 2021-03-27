Этот день в народе называют Венедиктов день, Фёдор-скотник.

Православная церковь в этот день почитает преподобного Венедикта Нурсийского, европейского святого, основателя в Европе первого монастырского ордена со строгим уставом. Также сегодня день почитания Федоровской иконы Божией матери. Ей молятся о легких родах, здоровье ребенка и семейном счастье.

В этот день крестьяне осматривали домашнюю скотину. Их выводили на улицу, чистили шерсть, убирали в хлеву, заговаривали животных от сглаза. Особенно заботились о свиньях и коровах как о главных кормилицах семьи.

В этот день нельзя смотреть в зеркало и расчесываться перед ним. По поверьям предков, зеркало 27 марта может вытянуть душу. Нельзя точить ножи и ножницы, колоть дрова - иначе дома будет ссора. Также сегодня читают заговор от детского заикания и испуга. Младенцев, которые часто плачут, умывают водой из серебряной миски.

Погодные приметы 27 марта

Коровы отказываются от воды - к скорым дождям.

Гром сегодня предвещает теплое и урожайное лето.

Дятел активно стучит по деревьям - к потеплению.

Дневной ветер усиливается к вечеру - будет буря.

Если день морозный, то холода ещё неделю продержатся.

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Автор: Екатерина Пулатова