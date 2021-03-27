Православная церковь в этот день почитает преподобного Венедикта Нурсийского, европейского святого, основателя в Европе первого монастырского ордена со строгим уставом. Также сегодня день почитания Федоровской иконы Божией матери. Ей молятся о легких родах, здоровье ребенка и семейном счастье.
В этот день крестьяне осматривали домашнюю скотину. Их выводили на улицу, чистили шерсть, убирали в хлеву, заговаривали животных от сглаза. Особенно заботились о свиньях и коровах как о главных кормилицах семьи.
В этот день нельзя смотреть в зеркало и расчесываться перед ним. По поверьям предков, зеркало 27 марта может вытянуть душу. Нельзя точить ножи и ножницы, колоть дрова - иначе дома будет ссора. Также сегодня читают заговор от детского заикания и испуга. Младенцев, которые часто плачут, умывают водой из серебряной миски.
Погодные приметы 27 марта
- Коровы отказываются от воды - к скорым дождям.
- Гром сегодня предвещает теплое и урожайное лето.
- Дятел активно стучит по деревьям - к потеплению.
- Дневной ветер усиливается к вечеру - будет буря.
Если день морозный, то холода ещё неделю продержатся.
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