27 февраля Православная церковь чтит память святого Кирилла (в миру Константина), философа, который вместе со своим братом святым Мефодием перевел Евангелие на древнеславянский язык, а также изобрел старославянскую азбуку.
В народе 27 февраля называют днем Кирилла-Указчика. В этот день крестьяне выходили на огород и задерживали снег для лучшего урожая. Женщины ухаживали за землей и приучали к труду детей.
Также этот день называли Бабьими взбрыксами. Женщины приходили к повитухам, которые принимали у них роды, дарили гостинцы и благодарили за успешные роды. Считалось, что если мать одарит другую семью, то и в её доме будет достаток и сытость. Повитухам приносили мясные пироги, пряники, вино и пиво, мёд.
27 февраля нельзя стричь волосы и ногти, посещать врачей, делать косметологические процедуры. Хорошо в день Кирилла делать покупки - купленная вещь долго прослужит. Также можно избавляться от вредных привычек.
Погодные приметы 27 февраля
- Какая погода на Кирилла - таким будет и август.
- Хорошая погода сегодня предвещает похолодание.
- Солнечный день означает, что морозы продержатся долго, но лето будет теплым.
Синицы щебечут громко - к потеплению.
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