Сегодня православная церковь чтит память святых Ермилы и Стратоника Сингидонских. Святой Ермил был диаконом города Сингидон (сейчас столица Сербии Белград). За христианскую веру его пытали и заточили в тюрьме, а затем утопили в Дунае. Стратоник был тюремным стражем и другом Ермилы, втайне придерживался христианства. Его также утопили в реке, когда узнали о его вере.
Сегодня в народе наблюдали за поведением котов и собак. Многие приметы дня связаны с этими животными.
- Если кошка сегодня долго умывается - ждите гостей.
- Если кошка съест вареный горох, то может оглохнуть.
- Котов не брали сегодня в дорогу, потому что они плохо влияли на лошадей. А брать с собой собаку - на счастье.
- Если собака живет на улице, нельзя сегодня пускать её в дом.
- Заболевшего человека нужно положить больным местом туда, где любит спать кот - тогда он быстрее выздоровеет.
- В колыбель ребенка нужно впустить кошку перед укладыванием малыша - тогда он весь год будет быстро засыпать.
- Кто на Ерему рядом с кошкой уснет, тот рассудок потеряет.
Сегодня можно подавать милостыню и заниматься благотворительностью. Сколько раз на милостыню подаст человек - столько грехов ему простятся. Не стоит сегодня запоминать сны и заниматься их толкованием - все они пустые.
Погодные приметы 26 января
- Если лес сильно шумит - скоро будет оттепель.
- Кошка мордочку прячет - к морозам, лижет лапы - к солнечной погоде, по полу катается - к потеплению.
- Если кот сел на подоконник и смотрит в окно - скоро потеплеет.
- Собака спит, свернувшись калачиком - к похолоданию, а вытянувшись - к оттепели.
- Пение синицы возле окна предвещает раннюю весну.
- Слабая тяга в печи - к теплу, сильная - к морозу.
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