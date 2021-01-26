Сегодняшний день известен как Ермилов или Ерёмин день.

Сегодня православная церковь чтит память святых Ермилы и Стратоника Сингидонских. Святой Ермил был диаконом города Сингидон (сейчас столица Сербии Белград). За христианскую веру его пытали и заточили в тюрьме, а затем утопили в Дунае. Стратоник был тюремным стражем и другом Ермилы, втайне придерживался христианства. Его также утопили в реке, когда узнали о его вере.

Сегодня в народе наблюдали за поведением котов и собак. Многие приметы дня связаны с этими животными.

Если кошка сегодня долго умывается - ждите гостей.

Если кошка съест вареный горох, то может оглохнуть.

Котов не брали сегодня в дорогу, потому что они плохо влияли на лошадей. А брать с собой собаку - на счастье.

Если собака живет на улице, нельзя сегодня пускать её в дом.

Заболевшего человека нужно положить больным местом туда, где любит спать кот - тогда он быстрее выздоровеет.

В колыбель ребенка нужно впустить кошку перед укладыванием малыша - тогда он весь год будет быстро засыпать.

Кто на Ерему рядом с кошкой уснет, тот рассудок потеряет.

Сегодня можно подавать милостыню и заниматься благотворительностью. Сколько раз на милостыню подаст человек - столько грехов ему простятся. Не стоит сегодня запоминать сны и заниматься их толкованием - все они пустые.

Погодные приметы 26 января

Если лес сильно шумит - скоро будет оттепель.

Кошка мордочку прячет - к морозам, лижет лапы - к солнечной погоде, по полу катается - к потеплению.

Если кот сел на подоконник и смотрит в окно - скоро потеплеет.

Собака спит, свернувшись калачиком - к похолоданию, а вытянувшись - к оттепели.

Пение синицы возле окна предвещает раннюю весну.

Слабая тяга в печи - к теплу, сильная - к морозу.

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Автор: Екатерина Пулатова