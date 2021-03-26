В народе этот день получил названия Никифоров день, Никифор.

Православная церковь в этот день почитает святителя Никифора, патриарха Константинопольского. Он учавствовал в работе Седьмого Вселенского собора, а также был монахом и ревностным защитником икон. С этого дня весна всё больше вступает в свои права, солнце сильнее греет и топит снег. В реке хорошо клюет окунь, плотва и язь. Хорошей приметой считается искупаться в чистой родниковой воде - тогда человек весь год будет здоровым.

С Никифора начинают просыпаться медведи. Наши предки считали медведя человеком-оборотнем, одетым или обросшим звериной шкурой. По давним сказаниям, когда с убитого медведя сдирали шкуру, то часто под ней находили мужчину. В этот день нельзя рубить деревья - можно накликать несчастье. Принято ухаживать за садом, садить молодые яблони и абрикосы. Если сада нет, можно работать с комнатными растениями.

Народные приметы 26 марта

Солнечный день - к хорошему урожаю зерновых.

Гуси купаются в воде - скоро будет потепление.

Если из березы течет много сока, значит лето будет ненастным.

Гроза и южный ветер предвещают теплую весну.

Северный ветер и ранняя гроза - к холодной весне.

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Автор: Екатерина Пулатова