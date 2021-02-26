Этот день в народном календаре называют Мартианов день, день Мартианина, день Фотинии, день Светланы.

Сегодня Православная церковь чтит память преподобного Мартиниана Палестинского - христианского святого и отшельника. Он служил Богу в Вифлееме, а затем несколько лет жил в уединении на необитаемом острове. Однажды на море случился сильный шторм и к нему прибилась на корабле девушка Фотиния. Святой помог девушке выбраться на берег, оставил ей свои хлеб и воду, а сам уплыл в море. Имя Фотиния имеет славянский аналог Светлана, поэтому сегодняшний день также называют днем Светланы.

Мартиниан-угодник почитается как защитник от похотливых мыслей, страстей и соблазнов, поскольку он стоял на раскаленных углях, чтобы не искуситься соблазну блудницы. В этот день читали заговоры от страстей, порчи и сглаза. 26 февраля чтили усопших, давали милостыню и ставили свечи за упокой. Считается, что если звезды на небе ясно светят, то умершие родные смотрят на нас с небес.

Молодые пары вечером собирались на посиделки, где обговаривали планы на будущее, делились друг с другом секретами. В доме устраивали большую семейную уборку, чтобы привлечь в него счастье и достаток.

Погодные приметы 26 февраля

Если снег ещё не начал таять, то весна будет холодная, а подтаявший снег предвещает теплую весну.

Чем холоднее последняя неделя февраля, тем жарче будет лето.

Если тучи днем затянули небо - скоро потепление, но весна будет поздней.

Синицы громко поют - весна будет ранней.

Если хорошо видны солнечные лучи, то ближайшие дни будут солнечными и морозными.

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Автор: Екатерина Пулатова