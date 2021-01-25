Сегодня отмечается Татьянин день и День студенчества.

Сегодня церковь почитает память мученицы Татьяны Римской. Она родилась в Риме в богатой и знатной семье. Повзрослев, она решила не выходить замуж и соблюдать благочестие. При императоре Марке Аврелии девушку схватили и привели в храм Аполлона, где пытались заставить её поклониться этому богу. Татьяна вознесла молитву Иисусу Христу, после чего возникло землетрясение и разрушило храм. После этого её подвергали пыткам. Её казнили вместе с отцом.

Память Татьяны почитают 12 января по юлианскому календарю - или 25 января по новому стилю. В1755 году в этот день императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об открытии Московского университета. Татьянин день стал праздноваться ежегодно как день рождения этого университета, а позднее - как день всего студенчества.

В день Татьяны студенты выступали с хором в храмах, катались на санях, разыгрывали студентов и устраивали пиры. Святой Татьяне молятся об успехе в учебе.

В народе в этот день было принято печь хлеб и караваи. Хлеб ломали руками и давали каждому члену семьи. С караваем связано несколько традиций дня: если хлеб в середине поднялся холмиком, то год будет удачным, если он полностью гладкий - год будет спокойный, а если треснул - к несчастью.

Девушки ходили к реке, чтобы выбивать ковры, а парни помогали им нести половик. Чистые ковры вывешивали на заборе и смотрели, чтобы на них не было ни пылинки - тогда девушка станет хорошей хозяйкой.

Приметы погоды 25 января

Звездное небо предвещает раннюю весну.

Если снег выпал в большие сугробы - будет много хлеба.

Если солнце рано выйдет - будет раннее потепление.

Снег на Татьяну сулит дождливое и сырое лето.

Южный ветер - к малоурожайному лету.

Морозная и ясная погода - к хорошему урожаю; тепло и снегопад - к неурожаю.

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Автор: Екатерина Пулатова