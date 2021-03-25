В народе этот день называют Феофанов день, Феофан – проломи наст, Григорий.

Православная церковь в этот день почитает память преподобного Феофана Исповедника и святителя Григория Двоеслова. В этот день часто стоит утренний туман, который «съедает» снег. С 25 марта сходит снег, оттаивают ручьи, прогревается почва. Если грунт оттаял, то в него сеяли семена редиса.

Крестьяне для птиц по двору разбрасывали конопляные и льняные зерна, чтобы эти культуры дали хороший урожай. Лошадей защищали от болезней, нечистой силы и от удара молнии. Для этого животных водили к ручью или источнику и поили ключевой водой. В водоем опускали серебряное кольцо или монету. Так лошади обретали здоровье и защиту от злых сил.

В Феофанов день считалось плохой приметой уходить из дома и отправляться в далекую дорогу. Связано это с тем, что улицы были сырыми и покрытыми ручьями, а дороги были совсем не ездовыми. Пока дорога не подсохнет, наши предки оставались дома и делали работу по хозяйству: чистили хлев, убирали в кладовой и заготавливали дрова. Если лошадь сегодня заболеет, то скорее всего не выздоровеет.

Погодные приметы 25 марта

Утренний туман предвещает хороший урожай льна и конопли.

Теплый и солнечный день сулит частые грозы летом.

Много мышей появилось - к неурожайному году.

Туман поднимается вверх - к дождю. Опускается вниз - к солнечной погоде.

Собака прячется в теплое место - к похолоданию.

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Автор: Екатерина Пулатова