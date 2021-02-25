Народные обычаи и традиции / фото ua.depositphotos.com

25 февраля православная церковь чтит память дипломата и чудотворца Митрополита Алексея, а также севастийского епископа Мелетия Антиохского. 

25 февраля крестьяне выставляли на улицу зерно на посев на три дня, а затем заносили в теплое место. Считалось, что так зерно даст хороший урожай. На мороз также выносили пряжу и лён, чтобы зарядить их Божьей силой. В народе 25 февраля называют "рыбным днем" и готовили пироги-расстегаи с рыбной начинкой. 

Считается, что приснившиеся в ночь на 25 февраля сны - вещие и имеют особую силу. Разгадывали значение снов: увидеть собаку означало встречу старого друга, оглядываться по сторонам - серьезные неприятности, а блуждать во сне - к денежным затруднениям. 

В этот день также проводили гадания по колоде карт, лечили испуг. Считается, что в этот день нельзя отправляться в далекую дорогу и начинать новые дела.

Погодные приметы 25 февраля

  • Много звезд на небе - к хорошему урожаю. 
  • Чем холоднее последняя неделя февраля - тем теплее будет март.
  • Если ручьи сегодня уже потекли, то будет хороший урожай рыбы. 
  • Снегопад или туман сулят дожди летом.
  • Длинные сосульки - овощи хорошо уродятся.

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Автор: Екатерина Пулатова