Народные обычаи и приметы сегодня / фото ua.depositphotos.com

24 января Православная церковь почитает память преподобного Феодосия Великого (424-529) - христианского святого, который основал общежительное монашество в Палестине. Церковь также почитает преподобного Феодосия Антиохийского (середина IV века – V век) – христианского подвижника и сирийского пустынника. В честь этих двух святых день получил название Феодосий или Феодосей-весняк. 

Обычно в этот день было небольшое потепление - Федосеева оттепель. Сильное потепление сегодня предвещало затяжную и раннюю весну, а с ней - плохой урожай, поэтому потеплению не радовались. Плохим знаком было и наступление суровых морозов сегодня - это означало, что нечистая сила беснуется.

Часто в этот день на человека нападает лихорадка. Считалось, что её нагоняет злой дух, а прогоняли его неприятным запахом в комнате больного. Также по поверьям, дух лихорадки боится тепла, поэтому больного отправляли париться в бане. 

Обряды и поверья 24 января / фото ua.depositphotos.com

В этот день нельзя одалживать денег, стричь волосы и обрезать ногти - три месяца будете жить в долгах. Многие приметы сегодняшнего дня связаны с животными. Если чужая кошка во двор зайдет - это предвестие смерти. Овцы беспокойные и часто блеют - к ненастью. Если птица стучит в окно - хозяин получит хорошую весть. Если собака сегодня скулит, а кошка шипит, то скоро заболеет хозяин или хозяйка дома.

Приметы погоды 24 января

  • Оттепель сегодня - к ранней весне.
  • Мороз - к позднему посеву яровых
  • Полная прорубь воды и туман - к разливу рек весной.
  • Редкие облака предвещают наступление морозов.
  • Какой погода сегодня будет - таким будет ноябрь.
  • Снег утром шел и к обеду перестал - к затяжным трескучим морозам.

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Автор: Екатерина Пулатова