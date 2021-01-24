24 января в народе известен как Федосей-весняк, Федосеев день.

24 января Православная церковь почитает память преподобного Феодосия Великого (424-529) - христианского святого, который основал общежительное монашество в Палестине. Церковь также почитает преподобного Феодосия Антиохийского (середина IV века – V век) – христианского подвижника и сирийского пустынника. В честь этих двух святых день получил название Феодосий или Феодосей-весняк.

Обычно в этот день было небольшое потепление - Федосеева оттепель. Сильное потепление сегодня предвещало затяжную и раннюю весну, а с ней - плохой урожай, поэтому потеплению не радовались. Плохим знаком было и наступление суровых морозов сегодня - это означало, что нечистая сила беснуется.

Часто в этот день на человека нападает лихорадка. Считалось, что её нагоняет злой дух, а прогоняли его неприятным запахом в комнате больного. Также по поверьям, дух лихорадки боится тепла, поэтому больного отправляли париться в бане.

В этот день нельзя одалживать денег, стричь волосы и обрезать ногти - три месяца будете жить в долгах. Многие приметы сегодняшнего дня связаны с животными. Если чужая кошка во двор зайдет - это предвестие смерти. Овцы беспокойные и часто блеют - к ненастью. Если птица стучит в окно - хозяин получит хорошую весть. Если собака сегодня скулит, а кошка шипит, то скоро заболеет хозяин или хозяйка дома.

Приметы погоды 24 января

Оттепель сегодня - к ранней весне.

Мороз - к позднему посеву яровых

Полная прорубь воды и туман - к разливу рек весной.

Редкие облака предвещают наступление морозов.

Какой погода сегодня будет - таким будет ноябрь.

Снег утром шел и к обеду перестал - к затяжным трескучим морозам.

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Автор: Екатерина Пулатова