В народном календаре этот день получил названия Антип-зубник, Софрон, Евфимий, Заря кукушка, Ефимов день.

Православная церковь в этот день чтит память нескольких святых: священномученика Антипы, Евфимия, архиепископа Новгородского, святителей Софрония, епископа Врачанского и Софрония, патриарха Иерусалимского.

По поверьям наших предков, с этого дня начиналась активность птиц. Часто в леса прилетали кукушки и начинали петь. Услышав пение кукушки, нужно брякнуть деньгами, чтобы водились. Также можно загадать желание и оно обязательно сбудется. С этого дня начинали собирать березовый сок.

День считается очень удачным для любовных дел: сватания, знакомства, свадьбы и венчания, знакомства с родителями невесты или жениха. Также в этот день хорошо лечить болезни желудка, печени и зубов. Знахари читают заговоры от зубной боли. 24 марта нельзя разрушать гнезда птиц и кормушки, иначе можно навлечь беду.

Погодные приметы 24 марта

Гололедица сегодня - к дождливым дням.

Если кукушка прилетела раньше, чем листья на деревьях распустились - к голодному, неурожайному году.

Птицы вьют гнезда на солнце - к холодному лету, а если в тени - к теплому.

Если утки и грачи ещё не прилетели, впереди ещё будут холода.

Лебеди спустились в пруд - к скорому потеплению.

Вороны стаями на земле сидят - к холодам, посредине дерева - к пасмурной погоде, на верхушках деревьев - к теплу.

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова