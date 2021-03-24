Православная церковь в этот день чтит память нескольких святых: священномученика Антипы, Евфимия, архиепископа Новгородского, святителей Софрония, епископа Врачанского и Софрония, патриарха Иерусалимского.
По поверьям наших предков, с этого дня начиналась активность птиц. Часто в леса прилетали кукушки и начинали петь. Услышав пение кукушки, нужно брякнуть деньгами, чтобы водились. Также можно загадать желание и оно обязательно сбудется. С этого дня начинали собирать березовый сок.
День считается очень удачным для любовных дел: сватания, знакомства, свадьбы и венчания, знакомства с родителями невесты или жениха. Также в этот день хорошо лечить болезни желудка, печени и зубов. Знахари читают заговоры от зубной боли. 24 марта нельзя разрушать гнезда птиц и кормушки, иначе можно навлечь беду.
Погодные приметы 24 марта
- Гололедица сегодня - к дождливым дням.
Если кукушка прилетела раньше, чем листья на деревьях распустились - к голодному, неурожайному году.
Птицы вьют гнезда на солнце - к холодному лету, а если в тени - к теплому.
Если утки и грачи ещё не прилетели, впереди ещё будут холода.
Лебеди спустились в пруд - к скорому потеплению.
Вороны стаями на земле сидят - к холодам, посредине дерева - к пасмурной погоде, на верхушках деревьев - к теплу.
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