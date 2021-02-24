Этот день в народе известен как День Власия или Коровий праздник.

Сегодня церковь отмечает память христианского святого и мученика Власия Севастийского. Он лечил местных жителей и по их просьбе был поставлен епископом. Во время гонений на христиан он посещал мучеников в темницах и утешал их. Власия подвергли пыткам и мученической смерти за то, что он отказался принимать язычество.

Считается, что после Власия бывают ещё 3 дня сильных морозов, а затем холода отступают и приближается весна. Власия почитали как покровителя крупного рогатого скота, а день его памяти называли "коровьим праздником". В хлеву устанавливали иконы с изображением святого.

24 февраля избегали тяжелой работы, чтобы уберечь скот от болезней. Домашним животным в этот день давали лучшие корма, ухаживали за ними, убирали в хлевах. В церкви святили ржаные короваи и раздавали по кусочку всем животным. Также в церквях святили сливочное масло у иконы Власия.

Этот день отмечали очень громко и массово, с большим количеством выпивки. Считалось, что если хозяин не будет праздновать эту дату, то накличет беду на свой скот. В этот день проводили множество гаданий и обрядов на хороший урожай и отел коровы. 23 февраля также закалывали разных животных, кроме коров, и делали из них жаркое.

Погодные приметы 24 февраля

Гром сегодня - к сильным ветрам.

Много сосулек на крышах предвещают позднюю весну.

Если в этот день наступила оттепель, то морозов больше не будет.

Много снега в этот день сулит раннюю весну и много зелени в мае.

Деревья стоят в инее - к предстоящим морозам.

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова