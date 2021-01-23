Сегодняшний день известен в народе как день Григория Летоуказателя.

23 декабря Православная церковь почитает память святого Григория, епископа Нисского (335-394) - философа и христианского богослова. Он вырос в христианской семье. После смерти отца переехал с семьей в Кесарию Каппадокийскую и обучался в языческой школе. Позже он с братом учился в Афинах.

Позднее он женился на благочестивой девушке, но она рано умерла. Григорий ушел в монастырь. За свою жизнь написал много философских трудов, стал одним из самых известных философов среди святых отцов.

В этот день обычно случается самая первая капель на морозе. Сегодня ходили на Красную горку и повязывали тряпку на колышек, загадывая желание. Крестьяне задерживали снег на огородах, чтобы был хороший урожай осенью.

Проводят ритуал на деньги - в поле находят стог сена и трижды обходят его против часовой стрелки. Левой рукой берут стог сена, уносят домой и бросают у крыльца.

23 января нельзя выбрасывать хлеб в мусорное ведро - иначе долго болеть будете. Оставшиеся на столе хлебные крошки нужно зачерпнуть и съесть. Сегодня принято обедать мясным блюдом, чтобы весь год быть сытым. На Григория из дома нельзя выносить мусор и золу - можно счастье своё вынести.

Приметы погоды 23 января

По этому дню судили, каким будет лето - поэтому он называется Летоуказателем . Если лежит иней на скирдах и стогах - лето будет дождливым и холодным. Ясная погода сегодня - жарким. Если сухой снег идет - засушливым, а мокрый - дождливым. Ветер с юга сегодня - к частым летним грозам. Иней на весь день остаётся - к ненастному лету.

. Если лежит иней на скирдах и стогах - лето будет дождливым и холодным. Ясная погода сегодня - жарким. Если сухой снег идет - засушливым, а мокрый - дождливым. Ветер с юга сегодня - к частым летним грозам. Иней на весь день остаётся - к ненастному лету. Иней лежит на столбах - к плохому урожаю рыбы.

Безоблачное ясное небо предвещает раннюю весну.

Если деревья в инее стоят - следующие дни будут солнечными.

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Автор: Екатерина Пулатова