23 декабря Православная церковь почитает память святого Григория, епископа Нисского (335-394) - философа и христианского богослова. Он вырос в христианской семье. После смерти отца переехал с семьей в Кесарию Каппадокийскую и обучался в языческой школе. Позже он с братом учился в Афинах.
Позднее он женился на благочестивой девушке, но она рано умерла. Григорий ушел в монастырь. За свою жизнь написал много философских трудов, стал одним из самых известных философов среди святых отцов.
В этот день обычно случается самая первая капель на морозе. Сегодня ходили на Красную горку и повязывали тряпку на колышек, загадывая желание. Крестьяне задерживали снег на огородах, чтобы был хороший урожай осенью.
Проводят ритуал на деньги - в поле находят стог сена и трижды обходят его против часовой стрелки. Левой рукой берут стог сена, уносят домой и бросают у крыльца.
23 января нельзя выбрасывать хлеб в мусорное ведро - иначе долго болеть будете. Оставшиеся на столе хлебные крошки нужно зачерпнуть и съесть. Сегодня принято обедать мясным блюдом, чтобы весь год быть сытым. На Григория из дома нельзя выносить мусор и золу - можно счастье своё вынести.
Приметы погоды 23 января
- По этому дню судили, каким будет лето - поэтому он называется Летоуказателем. Если лежит иней на скирдах и стогах - лето будет дождливым и холодным. Ясная погода сегодня - жарким. Если сухой снег идет - засушливым, а мокрый - дождливым. Ветер с юга сегодня - к частым летним грозам. Иней на весь день остаётся - к ненастному лету.
- Иней лежит на столбах - к плохому урожаю рыбы.
- Безоблачное ясное небо предвещает раннюю весну.
- Если деревья в инее стоят - следующие дни будут солнечными.
Вам также может быть интересно:
- Лунный календарь на февраль 2021: удачные и неудачные дни следующего месяца
- 23 января 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
- Китайский Новый год 2021 - дата, истории и традиции восточного праздника
- Лунная диета 23 января: какие продукты исключить и употреблять по гороскопу питания
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram