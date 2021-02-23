Этот день в народе имеет названия Прохор и Харлампий, Прохор Весновей, Прохор Лебедник.

Сегодня церковь почитает память монаха Печерского монастыря – преподобного Прохора Лебедника. Святой вел аскетичный образ жизни и выпекал свой хлеб из лебеды, а во времена голода на Руси давал хлеб голодающим. Он также известен как чудотворец, поскольку создавал соль из пепла и раздавал бедным людям. Также церковь чтит память священномученика Харлампия, который считается покровителем урожая и домашних животных.

В этот день в селах было принято на собрании выбирать новых голов поселка или оставлять старых. Обычно сельского старосту выбирали на 3 года, но могли отстранить раньше за провинность. Когда в селе появлялся новый староста, среди мужчин выбирали ревизоров, которые следили за его работой. Выбирали также сборщика податей, сельского писаря, сторожа для сельской лавки.

Сегодня начинали лечить хронические заболевания, поскольку считалось, что тогда они пройдут навсегда. Если человек в этот день умирал не своей смертью, то считалось, что он вел грешную жизнь. В этот день не ели раков и морепродукты, чтобы не получить серьезное заболевание. Мужчины не занимались тяжелой работой.

Погодные приметы 23 февраля

С этого дня температура начинает повышаться, а морозы постепенно уходят.

Лошадь ложится на землю - к потеплению и хорошему урожаю зерна.

Если сегодня началась метель - она продлится недолго.

Ясный месяц ночью - к дождям с грозой весной.

Сильные морозы сегодня сулят теплый март.

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Автор: Екатерина Пулатова