Сегодняшний день известен как Филиппов день, Скрута Будняя.

Православная церковь сегодня чтит память святителя Филиппа (1507-1569), митрополита Московского и всея России. Был лишен сана и отправлен в ссылку из-за несогласия с политикой Ивана Грозного.

Длительность дня увеличивается, а ночи становятся всё короче, однако морозы с этого дня лишь крепчают. По сегодняшней погоде определяли, каким будет сентябрь. Если целый день идет снег - то дождливым, а если погода сухая - жарким.

После череды новогодних и крещенских праздников у людей накапливалось много дел. Сегодня говорили: "Пришла пора, забот гора". В доме проводили уборку, стирали белье, чистили печь. Хозяйка весь день была в заботах.

Вечером 22 января принимали баню, чтобы смыть Святки. В народе верили, что у духа бани сегодня можно достать шапку-невидимку. Для этого нужно зайти в баню последним и под подошву левого сапога положить крестик. Затем нужно сесть лицом к стене и громко браниться. После этого выйдет дух бани и подарит шапку.

Приметы погоды 22 января

Безоблачное небо сегодня предвещает хороший урожай.

Если скотина из двора стремится в хлев - будет похолодание.

Вороны и галки сидят на верхушках деревьев – к морозам, на снегу – к оттепели.

Если кошка спит целый день - будет потепление, точит когти об дерево - к ветряной погоде, прячется в теплое место - к похолоданию.

Собака спит, свернувшись клубком - скоро похолодает.

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Автор: Екатерина Пулатова