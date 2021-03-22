В народном месяцеслове дата получила название Сороки, Сорок сороков, Жаворонки, Равноденствие, Сорочины, Сорок мучеников.

Православная церковь в этот день почитает память сорока воинов-христиан, принявших мученическую смерть за веру во Христа. Этот день получил название Сорок святых мучеников. Во время нападения язычников на город Севастия воины отказались приносить жертву языческим богам, за что их заточили в ледяное озеро. На берегу стояла баня, где им предлагалось согреться, если они захотят отречься от Христа. Утром один из воинов, не выдержав мучений, побежал в баню, но переступив её порог сразу умер. На следующий день тела сорока замерзших мучеников были сожжены, а их останки брошены в реку.

На Сороки крестьяне встречали весну песнями и зазывалками. Этот день считали настоящим началом весны, поскольку после весеннего равноденствия дни становили дольше, чем ночи. Также в этот день поминали усопших: посещали кладбище, упоминали покойных за трапезой и в церкви. Сорока мученикам молились за родных, которые были далеко от дома, чтобы они благополучно вернулись домой.

Из овсяной или ржаной муки пекли фигурки жаворонков и печенья в форме орехов. В следующие дни на улицу бросали по одному орешку и говорили: "Мороз, Красный нос! Вот тебе хлеб и овес! А теперь уходи подобру-поздорову!". Этот ритуал должен был отпугнуть заморозки. А булочки в форме жаворонкам давали детям и крестникам.

Погодные приметы 22 марта

Оттепель сегодня предвещает хороший урожай зерна.

Если на Сороки тепло, то следующие сорок дней будут теплыми, а если холодно - холодными.

Ласточки и жаворонки прилетели с юга - к хорошему урожаю.

Теплый ветер сегодня предвещает дождливое лето.

Если у зайцев шубка до сих пор белая - значит, впереди ещё будут снегопады.

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Автор: Екатерина Пулатова