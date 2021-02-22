Сегодня церковь отмечает день ангела мученика Никифора и преподобного Панкратия Печерского.

22 февраля Православная церковь чтит память мученика Никифора и преподобного Панкратия Печерского. Преподобный Никифор удалился к озеру Важозеро и основал тут свою пустынь. Панкратий служил в Киево-Печерском монастыре, исцелял больных и был чудотворцем.

Сегодня крестьяне плели обувь из бересты - лапти. Плетением занимались исключительно мужчины. Часто плели лапти на продажу. Они стоили недорого, но быстро изнашивались. Каждого мальчика с детства учили этому ремеслу.

В это время запасы провизии подходили к концу. Крестьяне докупали еду до весны. На Панкрата лечили хронические болезни. Считается, что если сегодня не начать лечение, то будете очень долго болеть. Также в этот день покупали новую обувь - тогда она очень долго прослужит.

В этот день семена для посадки ненадолго выносили на мороз, а затем снова прятали в теплом месте. Считалось, что так семена закалятся и дадут хороший урожай.

Погодные приметы 22 февраля

Если сегодня ударят морозы, то холода ещё долго продержатся.

Деревья в густом инее - к урожайному году.

Запотели стекла в доме - к оттепели.

Налипание снега к деревьям и шум леса предвещают потепление.

Если ночь темная и беззвездная - весна будет ранней.

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Автор: Екатерина Пулатова