Этот день известен в народе как Емельяны Перезимники или Василисы зимние.

21 день января славился своими метелями, буранами и вьюгами. Сегодня почитают память Емельяна преподобного и Василисы мученицы. В этот день окончательно прощались со Святками. На Руси до обеда не работали, а во второй половине дня брались за дела. А украинцы в этот день давали себе выходной. После 21 числа женщинам снова разрешалось прясть и ткать.

В первой половине дня ходили в гости и рассказывали истории. Крестники подавали угощения кумовьям. Для кумовей накрывали богатый стол с несколькими блюдами. Кумовья, собираясь в гости, покупали полотенце и брусок мыла и дарили хозяйке со словами: "Вот тебе, кума, мыльце да белое белильце для крестника".

В народном календаре после 21 января наступало затишье. Количество мясных блюда на столе с этого дня уменьшалось. В этот день нельзя отправляться в далекое путешествие в снежную погоду - дорога сегодня считается очень опасной. Считается, что если человек заболел сегодня - он быстро выздоровеет.

Погодные приметы 21 января

Если ветер с юга дует, то летом часто будут грозы.

Если сегодня целый день идет снег, то август будет дождливым, а если небо солнечное - жарким.

Окна в доме запотели - к скорой оттепели.

Очень морозный день предвещает нескорое потепление.

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Автор: Екатерина Пулатова