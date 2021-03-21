Этот день в народе получил названия Весеннее равноденствие, Весенний солнцеворот, Вербоносица, Вешнее равноденствие, Лазарь.

Православная церковь 21 марта чтит память преподобного Лазаря Муромского. Он был монахом на необитаемом острове в Онежском озере. Он обратил в иночество многих людей, а также самостоятельно построил деревянную церковь.

В этот день славяне отмечали день весеннего равноденствия, когда день и ночь длятся одинаково. В современности с развитием астрономии дата равноденствия может выпадать на период с 20 до 22 марта. Однако славяне ежегодно отмечали этот праздник 21 марта.

В день равноденствия пекли хлеб и булочки в форме птиц. Их подкидывали вверх и ловили, чтобы привлечь в свою жизнь счастье, благополучие, здоровье и достаток. Огонь в доме разжигали с помощью трения палочек. Этот день также называли Вербоносицей. Если человек заболел 21 марта - его слегка хлестали ветками вербы и изгоняли хвори.

Часто в этот день начинала распускаться верба. Кору дерева собирали и засушивали для лечебных снадобий. Отвар из коры использовали при ангине, стоматите, больном горле. Дом подметали вербовым веником. Однако садить вербу сегодня считалось плохой приметой - так можно привлечь смерть.

Погодные приметы 21 марта

Птицы вьют гнезда на южной стороне - к холодному лету.

Какая погода стоит в течение дня, таким будет и лето.

Туман сегодня предвещает заморозки.

Заморозки в этот день сулят долгие морозы и позднюю весну.

Облака быстро и высоко плывут - к хорошей погоде.

Если снег на полях лежит неровно - будет хороший урожай овощей.

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Автор: Екатерина Пулатова