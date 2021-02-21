Сегодня празднуется день памяти пророка Захарии.

21 февраля церковь чтит одного из двенадцати малых пророков - святого Захария. Он является автором одной из ветхозаветных книг. По легенде, в одном из пророчеств он увидел летающий по воздуху свиток, похожий на серп. За это он получил прозвище Серповидец.

В этот день крестьяне готовили инвентарь к весенним работам в саду и огороде. Серпы осматривали и кропили святой водой. По поверью, в этот день Захарий с небес смотрит, насколько крестьяне готовы к сельскохозяйственным работам.

Железные серпы считали оберегом от нечисти и злых сил. Часто их вешали при входе в сарай, чтобы прогнать злых духов. В селах серпы хорошо затачивали сегодня, а в городах точили все ножи. Ремесленники активно торговали, поскольку день благоприятный для торговли.

Молодежь ходила в гости и устраивала посиделки. Можно было свататься и играть свадьбы. С этого дня до весны переставала клевать рыба в реке. Сегодня нельзя ходить к стоматологу и рвать зубы, иначе лечение будет неудачным.

Погодные приметы 21 февраля

Сильный мороз в этот день - к ранней весне и теплому марту.

Собака валяется в снегу - к потеплению, а если ведет себя беспокойно - к метели.

Ночью луна большая, чуть красноватая - к оттепели.

Если вокруг луны есть круги, значит снег скоро растает.

Луна в форме серпа - к хорошему урожаю.

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Автор: Екатерина Пулатова