Сегодняшний день известен в народе как Перезимье, Зимний свадебник, Иван Бражник, Иванов день, Раннее Крещенье.

20 января Православная церковь отмечает Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Иоанна считали покровителем сельского хозяйства и молились ему об избавлении от головных болей. За окном в это время трещал мороз, но день подавал первые весточки о весне.

Иоанн Предтеча с юных лет посвятил себя служению Богу, соблюдал посты и молился. Он крестил иудеев, предсказал приход Мессии и именно он в реке Иордани крестил Иисуса Христа.

19 января заканчивались Святки и период зимних праздников. С сегодняшнего дня и до Масленицы длилась пора свадеб и сватовства - "свадебные недели". Этот период также называют Мясоед. В семьи с незамужними девушками засылали сватов. Бывало, что женились не по любви - иногда пару для девицы выбирали родители.

С утра 20 января делали глоток крещенской воды из проруби. Этот день назывался в народе Иваном Бражником, поскольку принято было запивать слезы и зло. В народе говорили: "Празднуй раз в месяц - будешь веселым; запразднуешь каждый день - будешь голым". Свои слезы также запивали девушки, которым супруга выбирали родители - считалось, что тогда у невесты будет меньше горя в браке.

Приметы погоды 20 января

Ясная и холодная погода в этот день предвещала засушливое лето.

Если погода пасмурная и снежная - будет богатый урожай.

Утренний туман - к богатому урожаю хлеба.

Если в этот день ударили морозы и затем стоят еще целую неделю - будет оттепель.

Увидеть мышь сегодня - к пополнению в семье.

Яркое солнце в полдень предвещает раннюю весну.

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Автор: Екатерина Пулатова