Православная церковь в этот день чтит память священномучеников-епископов из Херсонеса. Епископы читали христианские проповеди в разных городах, за что были казнены иудеями и язычниками.
Также в этот день верующие почитают икону Божией Матери "Споручница грешных". Эта икона прославилась чудесными исцелениями верующих от слепоты, эпилепсии и паралича. В этот день можно помолиться этой иконе.
Погода в это время неустойчивая. Оттепель сменяется заморозками. По поверью наших предков, если ночью треснет окно или с крыши упадет большой пласт снега, то это тяжкие грехи падают на землю. Очень хорошей приметой считается сегодня увидеть или покормить ласточку - это предвещает счастье и благополучие.
Погодные приметы 20 марта
- Капель с сосулек - к хорошему урожаю льна.
- Жаворонки вернулись из теплых краев - к скорому потеплению.
- Мороз и пасмурная погода предвещают заморозки в следующие дни.
- Южный ветер сегодня сулит жаркое лето.
- Желтое небо на закате - к сильному ветру.
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