В народном календаре эта дата получила название Василий Капельник.

Православная церковь в этот день чтит память священномучеников-епископов из Херсонеса. Епископы читали христианские проповеди в разных городах, за что были казнены иудеями и язычниками.

Также в этот день верующие почитают икону Божией Матери "Споручница грешных". Эта икона прославилась чудесными исцелениями верующих от слепоты, эпилепсии и паралича. В этот день можно помолиться этой иконе.

Погода в это время неустойчивая. Оттепель сменяется заморозками. По поверью наших предков, если ночью треснет окно или с крыши упадет большой пласт снега, то это тяжкие грехи падают на землю. Очень хорошей приметой считается сегодня увидеть или покормить ласточку - это предвещает счастье и благополучие.

Погодные приметы 20 марта

Капель с сосулек - к хорошему урожаю льна.

Жаворонки вернулись из теплых краев - к скорому потеплению.

Мороз и пасмурная погода предвещают заморозки в следующие дни.

Южный ветер сегодня сулит жаркое лето.

Желтое небо на закате - к сильному ветру.

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова