В этот день Православная церковь чтит память преподобного Луки Елладского - греческого монаха, который основал свой монастырь. Ещё сегодня чтят преподобного епископа Парфения. Он был наделен даром целительства, воскрешал мертвых и изгонял бесов.
В этот день поминали умерших родственников. На кладбище украшали и убирали их могилы, молились в храме за усопших. Пекли пироги с луком, салом и яйцо, часть из них раздавали нищим и оставляли для умерших. Беднякам подавали милостыню. Считалось, что чем больше ты пожертвуешь - тем больше позднее вернется.
Сегодня изготовляли снадобья из целебного растения - лапчатки. Приготовленные из этой травы отвары и настойки использовали для лечения разных болезней. Особенно ценились цветки лапчатки. Хранили это растение с лета.
В этот нельзя играть свадьбу, а также запрещено устраивать застолья и шумные гуляния. Женщинам сегодня нельзя делать покупки и носить зеленую одежду - можно беду накликать.
Погодные приметы 20 февраля
- Облака синего цвета - к потеплению.
- Облака плывут высоко - к хорошей погоде.
- Чем выше куры садятся на насест, тем сильнее будут морозы.
- Если овцы мало едят, то будет потепление.
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