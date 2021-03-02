В народе этот день получил название Фёдор Тирон.

Сегодня православная церковь чтит память великомученика Фёдора Тихона. Он боролся с язычеством, за что был брошен в темницу и подвергнут пыткам. Там ему явился Святой Дух и утешил Федора. Когда его приговорили к сожжению, он сам взошел на костер.

Федору молились о поиске утерянных и украденных вещей, о пропавших без вести людях. Считалось, что хозяйское добро в этот день защищает домовой дух - Воструха, который поднимает шум при виде воров. Этого духа почитали и оставляли ему угощения - сухари, молоко, кашу.

Если в доме не было Вострухи, дом защищали с помощью подвешенной фитилем вниз свечи. По поверью, от грабителей может защитить живущая в доме черная собака, кошка или петух. Если у хозяев есть подозреваемые в краже, над головой подвешивали решето и по очереди называли имена. У кого над головой закрутится решето - тот и является грабителем.

Чтобы защитить от грабителей погреб, готовили специальный веник. По одному листику всего, что хранится в погребе, связывали в метелку и хранили над входом. Считается, что увиденные в ночь на 2 марта сны не сбываются. Если незамужняя девушка сегодня первой на улице встретит женщину, то не выйдет замуж в этом году.

Погодные приметы 2 марта

По сегодняшней погоде предсказывают каким будет лето. Если сегодня стоит туман - летом будет дождливым, морозный день - холодным, а если 2 марта солнечно - летом будет жарко.

Много сосулек - к урожаю овощей.

Птицы возвращаются с юга - весна будет ранней.

Перистые облака на небе - к дождливой погоде.

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Автор: Екатерина Пулатова