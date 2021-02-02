Сегодняшний день в народе называют Евфимий Великий, Ефимов день, Ефим, Ефимий зимний, Ефимий метельный, Ефим – обломи тын.

Сегодня Православная церковь почитает память преподобного Евфимия Великого. Святой родился в христианской семье в Армении. Получил образование в монастыре. В тридцатилетнем возрасте он уединился в монастыре в Палестине, где установил очень строгий устав. Его посещали много людей, которых он утешал и лечил от болезней. Он умер мирной смертью в возрасте 97 лет.

Приметы 2 февраля предсказывают погоду на Масленицу. Славяне готовились встречать февраль, который назывался "снежень". Этот день всегда был очень снежным и ветреным. 2 февраля совершалось много свадеб, ведь близится Великий пост, когда запрещены венчания и веселье.

Считалось, что ребенок, который родился 2 февраля, не доживет до старости. Чтобы продлить век мальчику или девочке, повитухи при родах отрезали пуповину и относили в лес. Пуповину клали в дупло дерева и говорили: «Птица здесь гнездо совьёт, а раб Божий (имя младенца) сто лет проживет».

2 февраля нельзя поднимать с земли деньги и мелочь - иначе будете 3 года в нищете жить. Кто после заката будет петь, тот скоро будет плакать.

Погодные приметы 2 февраля

Если кошка пол скребет - будет метель.

Какая погода сегодня - такой будет вся Масленица.

Солнечный день - к теплой весне, пасмурно - к затяжным метелям, ветрено - к дождливому году.

Метель сегодня предвещает метель на Масленицу.

Если сегодня началась вьюга, то продлится она всю неделю.

Солнце в полдень показалось - к ранней весне.

Потерять варежки или перчатки в этот день сулит бедность, а поранить руку означает болезнь близкого человека.

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Автор: Екатерина Пулатова