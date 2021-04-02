Этот день получил названия Фотинья Колодезница, Фотиния, Фотинья Самарянка.

Православная церковь в этот день почитает святую Фотину (Фотинию) из древнего палестинского города Самария. Она была ученицей Иисуса и проповедовала Евангелие в разных странах. Во времена гонений на христиан её заставляли принять язычество. А когда Фотиния отказалась, её подвергли пыткам.

По преданиям, у Фотинии попросил воду Иисус из колодца. Поэтому сегодня очень почитают колодезную воду. С утра ею обязательно умываются и обрызгивают животных, дом, огород. Считается, что это принесет человеку молодость и здоровье. В этот день начинала цвести ольха, а кукушка садилась на яйца.

Фотинию также считали целительницей от лихорадки. Ей молились при первых признаках недуга. Также в этот день поклонялись льну. Утром на улицы выносили льняные изделия и вешали на ворота и забор. Длинные льняные полотенца использовали на свадьбах, а этот обряд должен был привлечь жениха.

Погодные приметы 2 апреля

Идет дождь - грибов в этом году будет много.

Днем тепло, а ночью холодно - весна будет теплой.

Птицы свили гнезда на солнечной стороне - к холодному лету.

Много талой воды - травы тоже будет много.

Если кошка клубком сворачивается и нос прячет, то скоро похолодает. На улицу просится - к теплым и солнечным дням.

2 апреля именины

Именины у Сергея, Виктора, Параскевы, Севастиана, Александры, Клавдии и Никиты.

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Автор: Екатерина Пулатова