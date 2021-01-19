19 января Православная церковь отмечает великий двунадесятый праздник – Крещение Господне и Богоявление. В этот день церковь вспоминает крещение Иисуса Христа в тридцатилетнем возрасте в реке Иордан. Этот праздник также называют Богоявлением, поскольку на Иисуса в облике голубя сошел Святой Дух, подтверждая, что это Сын Божий.
В народном календаре Крещение являлось одним из важнейших праздников с начала года. С этого дня заканчивались Святки, и 19 января считался днем очищения. К празднику тщательно мыли избу и убирали в доме, подметали все полы. Вечером христиане посещали церковную службу. В церковь несли воду на освящение. Считалось, что после этого вода обретает целительные свойства, лечит болезни и снимает грехи. В церкви брали свечу и приносили домой. В день первого выгона скота кусок свечи крепили лошадям под гриву и между рогов коров, чтобы защитить животных от лешего.
Читайте такжеКрещение 2021 в Украине - история праздника, традиции и приметыСвященной водой окропляли дом, двор и хозяйственные постройки, добавляли в питье скотине. Также на Крещение собирали в кувшины выпавший снег и хранили на случай болезни. Талым снегом снимали судороги, онемение, головокружения. По народным представлениям, этой ночью открываются небеса, когда Иисус входит в реку. Знамением этого события является волнение воды в чашке или в кувшине в полночь. Если человек увидит этот знак - нужно выйти на улицу и посмотреть небо. Если удастся увидеть "разверстые небеса" - можно просить у Бога что угодно.
Народные обычаи на 19 января
К празднику Крещения готовили Иордань на реке - прорубь во льду, которую освящала церковь. В городах устраивали крестные ходы, освящение воды и молебны. После молитвы окунались в воду, чтобы очиститься от грехов и болезней. В прорубь втыкали палку, чтобы плодились голуби и пчелы. К Иордани пригоняли скот, который также окропляли святой водой.
После обрядов во дворе раскладывали кусочки хлеба и ржаные лепешки и пускали есть скотину. В это время хозяин окроплял животных святой водой из проруби. Считалось, что после этого скот весь год будет здоровый и сытый.
С 19 января на протяжении недели запрещено стирать белье в реке, чтобы спрятавшаяся в воде нечистая сила по одежде из воды не выбралась.
Крещение считается хорошим днем для того, чтобы крестить ребенка в церкви - тогда он вырастет очень счастливым.
После Крещения начиналась пора свадеб, поэтому молодые парни в церквях и на водосвятии присматривали себе невест. Девушки надевали лучшие наряды и вышитые рубахи, показывая свое ткацкое умение.
Погодные приметы 19 января
- Метель сегодня предвещает метели в конце апреля.
- Если день солнечный и теплый - несколько недель будет хорошая погода.
- Если снег к забору привалил, то лето неурожайное будет. Если же есть промежуток - урожайное.
- Полный месяц сегодня предвещает полноводья весной.
- Звездное небо сегодня - к урожаю ягод и гороха, а также к приплоду овечек.
- Если день ясный - год будет малоурожайным.
- Холодная и ясная погода - к засухе летом, снежная и пасмурная - к хорошему урожаю.
- Сильные вихри в этот день предвещают богатый урожай меда.
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