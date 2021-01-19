Сегодня отмечатся Крещение Господне и Богоявление.

19 января Православная церковь отмечает великий двунадесятый праздник – Крещение Господне и Богоявление. В этот день церковь вспоминает крещение Иисуса Христа в тридцатилетнем возрасте в реке Иордан. Этот праздник также называют Богоявлением, поскольку на Иисуса в облике голубя сошел Святой Дух, подтверждая, что это Сын Божий.

В народном календаре Крещение являлось одним из важнейших праздников с начала года. С этого дня заканчивались Святки, и 19 января считался днем очищения. К празднику тщательно мыли избу и убирали в доме, подметали все полы. Вечером христиане посещали церковную службу. В церковь несли воду на освящение. Считалось, что после этого вода обретает целительные свойства, лечит болезни и снимает грехи. В церкви брали свечу и приносили домой. В день первого выгона скота кусок свечи крепили лошадям под гриву и между рогов коров, чтобы защитить животных от лешего.

Читайте такжеКрещение 2021 в Украине - история праздника, традиции и приметыСвященной водой окропляли дом, двор и хозяйственные постройки, добавляли в питье скотине. Также на Крещение собирали в кувшины выпавший снег и хранили на случай болезни. Талым снегом снимали судороги, онемение, головокружения. По народным представлениям, этой ночью открываются небеса, когда Иисус входит в реку. Знамением этого события является волнение воды в чашке или в кувшине в полночь. Если человек увидит этот знак - нужно выйти на улицу и посмотреть небо. Если удастся увидеть "разверстые небеса" - можно просить у Бога что угодно.

Народные обычаи на 19 января

К празднику Крещения готовили Иордань на реке - прорубь во льду, которую освящала церковь. В городах устраивали крестные ходы, освящение воды и молебны. После молитвы окунались в воду, чтобы очиститься от грехов и болезней. В прорубь втыкали палку, чтобы плодились голуби и пчелы. К Иордани пригоняли скот, который также окропляли святой водой.

После обрядов во дворе раскладывали кусочки хлеба и ржаные лепешки и пускали есть скотину. В это время хозяин окроплял животных святой водой из проруби. Считалось, что после этого скот весь год будет здоровый и сытый.

С 19 января на протяжении недели запрещено стирать белье в реке, чтобы спрятавшаяся в воде нечистая сила по одежде из воды не выбралась.

Крещение считается хорошим днем для того, чтобы крестить ребенка в церкви - тогда он вырастет очень счастливым.

После Крещения начиналась пора свадеб, поэтому молодые парни в церквях и на водосвятии присматривали себе невест. Девушки надевали лучшие наряды и вышитые рубахи, показывая свое ткацкое умение.

Погодные приметы 19 января

Метель сегодня предвещает метели в конце апреля.

Если день солнечный и теплый - несколько недель будет хорошая погода.

Если снег к забору привалил, то лето неурожайное будет. Если же есть промежуток - урожайное.

Полный месяц сегодня предвещает полноводья весной.

Звездное небо сегодня - к урожаю ягод и гороха, а также к приплоду овечек.

Если день ясный - год будет малоурожайным.

Холодная и ясная погода - к засухе летом, снежная и пасмурная - к хорошему урожаю.

Сильные вихри в этот день предвещают богатый урожай меда.

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Автор: Екатерина Пулатова