В народном календаре день 19 марта получил названия Константинов день, Константиновы круги, Каллистов день, Аркадий.

Православная церковь в этот день чтит память преподобного Аркадия Кипрского и 42 мучеников амморейских: Константина, Каллиста и других. Эти мученики были византийскими воинами, чей город захватили мусульмане. Захватчики казнили их за отказ принимать мусульманство и отвергнуть христианство.

В день Каллиста ждали прилета белого аиста. Эту птицу с нетерпением ожидали в родных краях и относились к ней с большим почтением. Считалось, что если аист поселится на крыше дома, то в нем всегда будет благополучие. На аистов было запрещено охотиться.

Ждали также возвращения ласточек и зазывали их песнями. Существует поверье, что если ласточка свила гнездо под крышей дома, то в нем никогда не будет пожаров. Разрушить гнездо ласточки считалось очень дурной приметой. В этот день читали защитные заговоры от детской порчи.

В этот день нельзя ссориться, ругаться матом, напиваться алкоголем и сплетничать. Стоит уважительно относиться к колодцу - не плевать в него, не кидать камни и растения. Этот день неблагоприятен для свадьбы и венчания - их лучше отложить.

Погодные приметы 19 марта

Облака быстро и высоко плывут - к хорошей погоде.

Услышать стук дятла - к поздней весне.

Если у зайцев белая шубка - снегопады ещё продолжатся.

Мороз в этот день предвещает сорок утренних заморозков в следующие дни.

Морозный день - к жаркому и засушливому лету.

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Автор: Екатерина Пулатова