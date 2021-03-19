Православная церковь в этот день чтит память преподобного Аркадия Кипрского и 42 мучеников амморейских: Константина, Каллиста и других. Эти мученики были византийскими воинами, чей город захватили мусульмане. Захватчики казнили их за отказ принимать мусульманство и отвергнуть христианство.
В день Каллиста ждали прилета белого аиста. Эту птицу с нетерпением ожидали в родных краях и относились к ней с большим почтением. Считалось, что если аист поселится на крыше дома, то в нем всегда будет благополучие. На аистов было запрещено охотиться.
Ждали также возвращения ласточек и зазывали их песнями. Существует поверье, что если ласточка свила гнездо под крышей дома, то в нем никогда не будет пожаров. Разрушить гнездо ласточки считалось очень дурной приметой. В этот день читали защитные заговоры от детской порчи.
В этот день нельзя ссориться, ругаться матом, напиваться алкоголем и сплетничать. Стоит уважительно относиться к колодцу - не плевать в него, не кидать камни и растения. Этот день неблагоприятен для свадьбы и венчания - их лучше отложить.
Погодные приметы 19 марта
- Облака быстро и высоко плывут - к хорошей погоде.
- Услышать стук дятла - к поздней весне.
- Если у зайцев белая шубка - снегопады ещё продолжатся.
- Мороз в этот день предвещает сорок утренних заморозков в следующие дни.
- Морозный день - к жаркому и засушливому лету.
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