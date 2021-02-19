Православная церковь сегодня чтит память преподобного Вукола, епископа Смирнского. Считается, что он обладал даром просвещения и исцеления. Он считается покровителем новорожденных телят.
В этот период часто телились коровы, а крестьяне старались сохранить жизнь телят. Родившую корову окуривали тимьяном и чабрецом, чтобы было здоровье. В селах проводили обряд "моления молока" - брали молоко после двенадцатого доения и варили на нем кашу, обкладывали сеном и клали в чашу с овсом. Хозяйка трижды поднимала чашу над головой и говорила "На сто бычков! На тысячу телушек!". Затем кашу съедали за обедом, а овес и сено давали корове.
Если теленок рождался сегодня, его заносили в дом, чтобы согреть. Теленка нельзя было гладить по спине, чтобы не навлечь болезни. В день его рождения нельзя никому ничего давать из дома или одалживать, чтобы не отдать прибыль. Знахари читали заговоры на здоровье телят и младенцев. Для выздоровления ребенка топили баню.
Погодные приметы 19 февраля
- Птицы сидят на верхушках деревьев - к скорому потеплению.
- Если морозы усилились, то весна будет переменчивой и ветреной.
- Оттепель в этот день - коровы будут плохо доится.
- Если собака лезет на диван и прячет морду в лапах - будет похолодание.
- Чем холоднее сегодня, тем теплее будет март.
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