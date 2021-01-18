18 января известен в народе как Крещенский сочельник, Голодный вечер или Голодная кутья.

Сегодняшний день известен в народе как Крещенский сочельник, Голодный вечер или Голодная кутья. Сегодня православные отмечают вечер перед Крещением Господним 19 января. Считается, что с сегодняшнего дня начинаются настоящие зимние морозы.

В народе 18 января известен как Голодный вечер. Сегодня начинались приготовления к посту. На стол готовили пресные блюда без масла и творога.

Сегодня проводились последние святочные гадания. Девушки выходили за ворота и выглядывали первого встречного. Встретить молодого парня означало скорое замужество, а увидеть старика - к неприятностям. Незамужние девушки снимали ботинок и перебрасывали его через забор. В какую сторону носок покажет - туда и выйдет замуж.

Существовал и другой обряд. Незамужние женщины садились в круг, а в центре была замужняя. Она привязывала на нитку свое обручальное кольцо и по очереди обходила всех девиц. Если возле девушки кольцо начинало сильно крутиться - ей суждено в этом году выйти замуж.

Читайте такжеЛунный календарь стрижек на январь 2020: в какие дни стричь и красить волосыТакже гадали на урожай. На улицу выставляли в чашках разные виды хлеба на ночь и утром осматривали. На какой хлеб упал иней - такой вид зерна будет урожайными в этом году.

Крещенский вечер считался разгульем бесов и нечистой силы. Накануне Крещения вечером в церквях святили воду. Считалось, что после этого она обретает чудодейственные целебные свойства. Такими же свойствами наделяли снег - им умывались для красоты и румяности. Снег добавляли в еду скотине и собирали для бани, кидали в колодец.

Что можно и нельзя делать в Крещенский вечер

Нельзя ругаться, обижаться, сквернословить, убирать в доме.

Нельзя смешивать крещенскую воду с обычной и думать о плохом во время сбора воды.

В канун Крещения нельзя давать и брать в долг.

Погодные приметы 18 января

Снегопад 18 января - к хорошему урожаю гречки и меда.

Если снег выпал рано утром - будет хороший урожай ранней гречихи, в полдень - средней гречихи, а вечером - поздней.

Если ночью небо безоблачное - будет много гороха.

Ярко сияющие звезды предвещают урожай зерна.

Если собаки часто лают - будет много дичи в лесу.

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Автор: Екатерина Пулатова