Православные в этот день чтят память мучеников Конона Исаврийского и Конона Градаря. Они пострадали за христианство во время гонений на религию в Римской империи. Конон Градарь был примерным христианином и занимался огородничеством, поэтому многие приметы этого дня связаны с огородом.
У Конана-огородника крестьяне просили хорошего урожая и помощи в выращивании овощей. В этот день удобряли и пахали огород, даже если на улице была зима. Пахали и сеяли, чтобы задобрить святого покровителя дня. При это нельзя было брать ни грабли, ни вилы, чтобы летом урожай не пострадал от града. Занимались также домашними растениями в горшках.
В этот день чинили теплицы, парники и телеги, замачивали семена капусты и томатов. Для замачивания брали воду из талого снега. К этому дню на улице появляются первые бабочки. Увидеть их было очень хорошей приметой. К Конону Исаврийскому обращались с молитвами о детском здоровье, защите от ветрянки и оспы. 18 марта поминают людей, умерших неестественной смертью. А также молятся за без вести пропавших, чтобы они нашлись живыми.
Погодные приметы 18 марта
- Мыши показались на полях - к неурожайному году.
- Ясный и сухой день - летом града не будет.
- Если грачи сели на гнезда, через три недели можно начинать посев овощных культур.
- Снегопад сегодня предвещает очень жаркое лето.
- Первые подснежники в лесу знаменуют, что уже можно пахать.
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