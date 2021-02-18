Этот день известен под названиями Агафья-коровница, голодуха, поминальница.

Православная церковь в этот день чтит мученицу Агафью, погибшую во времена гонений на христиан. В народе её считают покровительницей и защитницей коров. В конце зимы наступал опасный период для буренок, они часто умирали от болезней. Наши предки верили, что жизни коров забирает "коровья смерть", которая в этот день бродит по селам.

Чтобы защитить скот, коров запирали в хлеву, а собак обязательно держали на привязи. Мужчинам в этот день запрещалось покидать дом. Также для защиты ворот раскладывали цветы чертополоха, поили скотину святой водой и кормили освященным хлебом, в хлеве оставляли старые лапти.

Чтобы отвадить коровью смерть, женщины ночью собирались и обходили деревню, чтобы совершить магический ритуал. Злой дух прогоняли в лес, где он искал себе другую наживу. Агафью также считают защитницей от пожаров. В этот день святят хлеб с солью и обходят с ним дом, чтобы защититься от огня.

Погодные приметы 18 февраля

Если день теплый, то сильных морозов этой зимой уже не будет, а если морозный - лето будет очень засушливое.

Если морозно и идет снег - скоро потеплеет.

Вода в реках и колодцах прибывает - к потеплению.

Снег сегодня не идет - к засухе летом.

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Автор: Екатерина Пулатова