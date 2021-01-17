17 января в народе известен как Феоктистов день, Зосима, Зосима-пчельник.

Сегодня Православная церковь чтит память преподобного Феоктиста - настоятеля монастыря в городе Кукуме в Сицилии (Италия). В его монастыре жили греческие монахи, бежавшие от преследований иконоборцев. Скончался преподобный в 800 году.

Также церковь почитает память преподобномученика Зосимы, пустынника Киликийского. В народе этот день стал ассоциироваться с другим святым по имени Зосим - Зосимой Соловецким, который считается покровителем пчеловодов.

Сегодня Зосиме молятся о хорошем урожае меда. На стол ставят мед и соты, чтобы задобрить святого. Также готовят другие медовые лакомства - пряники, ириски и т.д.

Девушки в этот день гадают на суженого и судьбу. Для этого загадывали желание и смотрели на небо. Если ковш Большой Медведицы находится справа, то желание сбудется. Девушке увидеть справа млечный путь – к замужеству.

Считается, что сегодня нечистая сила возвращается в свои владения после новогодних праздников (по старому стилю сегодня отмечают 4 января). Знахари варили чертополох с ладаном для изгнания чертей. Чертополох наделяли целебной силой, им лечили недуги и порчи.

Также в селах существовала традиция изгнания беса. Один из селян наряжался в черта, надевая вывернутую наружу шубу. Местные жители инсценировали сцену его изгнания. В деревне зажигали большой костер, который старались перепрыгнуть - считалось, что это дарует здоровье.

В Феоктистов день благословляли людей, которые отправляются в далекую дорогу. В воротник человеку зашивали цветок чертополоха, чтобы нечистая сила не свела с пути и не наложила сглаз.

Погодные приметы 17 января

Если на ветках деревьев много снега - будет плодовитый год для пчеловодов.

Чистое небо с полной луной - к сильным весенним половодьям.

Если днем много снега выпало - летом пчелы будут пышно роиться.

Услышать крик лисы - к ненастной погоде.

Если небо безоблачное - будут затяжные морозы.

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Автор: Екатерина Пулатова