Сегодня Православная церковь чтит память преподобного Феоктиста - настоятеля монастыря в городе Кукуме в Сицилии (Италия). В его монастыре жили греческие монахи, бежавшие от преследований иконоборцев. Скончался преподобный в 800 году.
Также церковь почитает память преподобномученика Зосимы, пустынника Киликийского. В народе этот день стал ассоциироваться с другим святым по имени Зосим - Зосимой Соловецким, который считается покровителем пчеловодов.
Сегодня Зосиме молятся о хорошем урожае меда. На стол ставят мед и соты, чтобы задобрить святого. Также готовят другие медовые лакомства - пряники, ириски и т.д.
Девушки в этот день гадают на суженого и судьбу. Для этого загадывали желание и смотрели на небо. Если ковш Большой Медведицы находится справа, то желание сбудется. Девушке увидеть справа млечный путь – к замужеству.
Считается, что сегодня нечистая сила возвращается в свои владения после новогодних праздников (по старому стилю сегодня отмечают 4 января). Знахари варили чертополох с ладаном для изгнания чертей. Чертополох наделяли целебной силой, им лечили недуги и порчи.
Также в селах существовала традиция изгнания беса. Один из селян наряжался в черта, надевая вывернутую наружу шубу. Местные жители инсценировали сцену его изгнания. В деревне зажигали большой костер, который старались перепрыгнуть - считалось, что это дарует здоровье.
В Феоктистов день благословляли людей, которые отправляются в далекую дорогу. В воротник человеку зашивали цветок чертополоха, чтобы нечистая сила не свела с пути и не наложила сглаз.
Погодные приметы 17 января
- Если на ветках деревьев много снега - будет плодовитый год для пчеловодов.
- Чистое небо с полной луной - к сильным весенним половодьям.
- Если днем много снега выпало - летом пчелы будут пышно роиться.
- Услышать крик лисы - к ненастной погоде.
- Если небо безоблачное - будут затяжные морозы.
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