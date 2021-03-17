Православная церковь 17 марта почитает преподобных Герасима Вологодского и Герасима Иорданского. Они были праведными христианами и посвятили жизнь богослужению. Герасиму Иорданскому в службе помогал лев, который после смерти святого умер на его могиле.
День памяти святых Герасимов совпадал с датой прилета грачей. Увидеть перелетного грача в этот день считалось хорошей приметой - значит, скоро наступит весна. Грачей ожидали с нетерпением. Хозяйки пекли булочки в форме птиц, чтобы ускорить их прилет. Это также символизировало связь грачей с полевыми работами.
С этим днем связан необычный запрет - нельзя надевать новую и неношеную обувь. У того, кто нарушит запрет, весь год будет болеть шея. Также нельзя делать крупные покупки. В день Герасима изгоняли нечистую силу, что разгулялась по весне. Это был единственный день в году, когда разрешалось выгонять кикимору из дома. Если домовик был добрым домашним духом, то кикимора постоянно делала пакости и мучила скотину.
Погодные приметы 17 марта
- Грачи прилетели - к скорому таянию снега.
- Если птицы прилетели на старые гнезда, то весной будет хорошая погода, а если вьют новые - к ненастью.
- Птицы громко кричат - к дождливому апрелю.
- Грачи стаями летают над гнездами - к переменчивой погоде.
- Ясная и солнечная погода предвещает хороший урожай ягод.
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