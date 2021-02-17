Сегодняшний день известен в народе как Никола Студеный, Волчий сват.

Православная церковь 17 февраля почитает память преподобного Николая Исповедника, игумена Студийского, который жил в IX веке. В 10-летнем возрасте Николай был определен в монастырь, затем пострижен в монахи, а во взрослой жизни удостоился священного сана. Во время гонений на иконы он продолжал отстаивать христианство и получил от Бога дар исцеления.

Прозвище "студеный" Николай получил не только за название монастыря, где он работал, но и из-за погоды в день его почитания. 17 февраля традиционно стояли сильные морозы и были большие снегопады. В этот день в лесу проходили "звериные свадьбы". Часто в лесу можно было увидеть, как лисы и волки за самками увивались.

В этот день проводили много гаданий на богатство, успешную торговлю, вызов любимого на ветер. Знахари лечили от телесной слабости и малокровия. 17 февраля не совершали поездок, так как дорога считалась опасной. В этот день нельзя охотиться на зверей - иначе будет беда.

Погодные приметы 17 февраля

Иней на деревьях предвещает хороший урожай.

Если ветки елки вниз сгибаются, то будет снегопад, а если вверх поднялись - к ясной погоде.

Лес почернел - к оттепели.

Если приснится птица - будут хорошие новости.

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Автор: Екатерина Пулатова