16 января по народному календарю: Малахия, Малахов день, Гордей, оберег коровы.

16 января известен в народе как Гордей или день Малахии. Сегодня люди вспоминали "гордеев" - зазнаек и гордецов. Гордыня всегда считалась большим пороком. В этот день нельзя хвалиться или хвастаться чем-либо - иначе всё отнимет Гордей. Наши предки говорили: "Сатана гордился – с неба свалился! Фараон гордился – в море утопился! А мы гордимся – куда годимся?".

Считалось, что голодные ведьмы и злые силы сегодня до смерти выдаивают коров. Чтобы с коровой не случилось беды, для неё читали заговор, кормили овсяной кашей, чистили хлев, замазывали щели. Во время доения коровы никого не пускали в хлев, чтобы там не было "чужого глаза". Чтобы уберечь животное, обращались с просьбой о защите к домовому и оставляли ему кусок пирога.

Кроме того, в этот день вспоминали библейского пророка Малахию. На Малахию снимали сглазы и порчу, а также лечили людей с припадками. Считали, что этот день один из самых удачных в году, чтобы снять негатив и изгнать бесов. Порчу снимали с помощью чаши с водой, воска и молитвы. Чашу с водой поочередно подносили к разным частям тела.

Сегодня нельзя хвастаться и проявлять гордыню, чтобы не лишиться добра. Вечером нельзя делать тяжелую работу. Чтобы привлечь в дом счастье, на обеденный стол нужно поставить блюдо из творога.

Приметы погоды 16 января

Метель в этот день предвещает хороший урожай мёда.

Появившиеся круги возле заходящего солнца – к снегу и морозу.

Облачный день - к снежной метели.

Если деревья стоят в инее - будет ясная и сухая погода.

Пение петуха ночью предвещает пожар.

Если ночью Луна в кресте или круге - приближается сильный мороз.

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Автор: Екатерина Пулатова