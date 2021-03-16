Этот день в народе получил названия Евтропиев день, Василиск-Евтропий, Евтропий – снег топит.

Православная церковь 16 марта почитает мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска, которые пострадали за христианскую веру. Эти трое святых были друзьями и проповедовали христианство во времена гонений на эту религию, за что попали в темницу. В тюрьме они привлекли к христианской вере многих язычников. За это их жестоко избили и насильно заставили принести жертву языческим богам. Когда Евтропий начал молиться Богу о помощи, языческий храм был разрушен землетрясением. После этого трех святых казнили.

В это время всё яснее чувствуется приход весны. Про эту дату говорили: "Василиск-Евтропий снег топит". 16 марта крестьяне обходили поле крест-накрест, чтобы привлечь солнце и уберечь огород от неурожая. Крестом осеняли ворота, входную дверь, все окна в доме, а также очаг.

Часто с этого дня начинались весенние грозы и первый гром. Если гром прогремит утром - то летом будет неустойчивая погода. В этот день с утра умывались из серебряной миски или из посуды, в которой несколько часов лежало серебро. Наши предки верили, что это принесет человеку молодость и красоту. На закате и после него нельзя брать в долг вещи и деньги - весь год будете в долгах.

Погодные приметы 16 марта

Гуси высоко летят - к полноводью, низко - воды будет мало.

Если скворцы уже прилетели - будет хороший урожай зерна.

Безветренный день предвещает похолодание.

Солнце весь день не видно за облаками - к дождям.

Вороны в снегу купаются - к ясной погоде.

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Автор: Екатерина Пулатова