На следующий день после Сретения Православная церковь отмечает день праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Они являются одними из Божьих избранников. Симеон был переводчиком священных книг, который должен быть стать свидетелем исполнения пророчества о рождении Спасителя человечества. Ангел пообещал ему, что Симеон не умрет, пока не встретит мессию. Он прожил более 300 лет, пока не встретил в Иерусалимском храме Марию и Йосифа с младенцем. В Иисусе он признал мессию. Вместе с Симеоном Иисуса встретила Анна Пророчица и признала в нем Спасителя.
Святому Симеону молятся о здоровье и благополучии новорожденных, а также при младенческих болезнях. В этот день проводили "починки" - осмотр и ремонт весеннего инвентаря и конной сбруи, телег, возов, упряжек.
В этот день хозяин вставал рано утром и брался за починку сбруи, осматривал конюшни и сараи. Считается, что сегодня сердитый домовой может мучить лошадь, поэтому ему оставляли миску молока. 16 февраля варили старинную русскую густую кашу саламату из ржаной муки и молочных продуктов.
В этот день нельзя носить черную одежду и брать деньги и вещи в долг - можно навлечь на себя большие неприятности.
Погодные приметы 16 февраля
- С 16 по 24 февраля бывает семь дней крутых морозов утром.
- Если лес трещит - будут затяжные морозы, а если шумит - оттепель.
- Если много снега сегодня выпало, то будет дождливое лето.
- Воробьи громко чирикают - к ранней весне.
- Слабая тяга в печи предвещает тепло, а сильная - морозы.
Вам также может быть интересно:
- Лунный календарь на февраль 2021: удачные и неудачные дни в этом месяце
- Сексуальный гороскоп на февраль 2021: кого ждут самые жгучие ночи
- Гороскоп здоровья на неделю с 15 по 21 февраля: у Тельцов может болеть сердце, а у Весов - глаза
- Лунная диета 16 февраля - как питаться сегодня и что нельзя есть
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram