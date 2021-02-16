В народе эту дату прозвали Семен и Анна, хранитель младенцев, починки.

На следующий день после Сретения Православная церковь отмечает день праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Они являются одними из Божьих избранников. Симеон был переводчиком священных книг, который должен быть стать свидетелем исполнения пророчества о рождении Спасителя человечества. Ангел пообещал ему, что Симеон не умрет, пока не встретит мессию. Он прожил более 300 лет, пока не встретил в Иерусалимском храме Марию и Йосифа с младенцем. В Иисусе он признал мессию. Вместе с Симеоном Иисуса встретила Анна Пророчица и признала в нем Спасителя.

Святому Симеону молятся о здоровье и благополучии новорожденных, а также при младенческих болезнях. В этот день проводили "починки" - осмотр и ремонт весеннего инвентаря и конной сбруи, телег, возов, упряжек.

В этот день хозяин вставал рано утром и брался за починку сбруи, осматривал конюшни и сараи. Считается, что сегодня сердитый домовой может мучить лошадь, поэтому ему оставляли миску молока. 16 февраля варили старинную русскую густую кашу саламату из ржаной муки и молочных продуктов.

В этот день нельзя носить черную одежду и брать деньги и вещи в долг - можно навлечь на себя большие неприятности.

Погодные приметы 16 февраля

С 16 по 24 февраля бывает семь дней крутых морозов утром.

Если лес трещит - будут затяжные морозы, а если шумит - оттепель.

Если много снега сегодня выпало, то будет дождливое лето.

Воробьи громко чирикают - к ранней весне.

Слабая тяга в печи предвещает тепло, а сильная - морозы.

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Автор: Екатерина Пулатова