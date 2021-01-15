Сегодня Православная церковь чтит память римского епископа Сильвестра I, который причислен к лику святых. Он родился в Риме в христианской семье. В 284 принял сан священника. Во времена гонений на христиан Сильвестр подвергался репрессиям.
Сегодня также почитается память Серафима Саровского, подвижника Русской церкви, который был причислен к святым по инициативе Николая II. Он родился в 1754 и мечтал стать монахом. После исполнения 24 лет он жил в монастыре и построил себе отдельную комнату в лесу. Он в одиночестве жил в монастыре и молился Богу, а в старости начал принимать людей, давать им советы и исцелять их. Серафиму молятся при болезнях ног и суставов
В народе Сильвестров день называли куриным праздником. Существовало поверье, что сегодня семилетний черный петух откладывает яйцо в навозе, а 4 июня из яйца появляется на свет царь змей Василиск.
В этот день крестьяне убирали в курятниках и делали гнезда для кур из соломы. Для защиты курятника в нем вешали талисман - черный камень размером с утиное яйцо, подвешенный на нитке. Детям дарили талисманы на счастье - петушков из глины.
Считалось, что в этот день на землю являлось 12 сестер-лихорадок - дочерей царя Ирода, которые мучают людей и насылают на них болезни. Они не могут зайти в дом и открыть дверь.
Женщины в этот день гадали на луке. 12 луковиц посыпали солью и оставляли на ночь на столе. Утром их рассматривали. Сколько луковиц были мокрые - столько в году будет дождливых месяцев.
15 января не рекомендуется готовить и есть блюда из птицы, особенно из курицы - так можно отпугнуть счастье. Многие приметы сегодняшнего дня связаны с птицами.
Погодные приметы 15 января
- Сороки летают возле домов - к вьюге.
- Петухи рано поют - к оттепели.
- Куры рано спать ложатся - скоро стужа.
- Домашняя птица копошится в снеге - к потеплению.
- Если вечером небо затянуло облаками - погода переменится.
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