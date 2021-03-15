Этот день в народе известен Федот-ветронос, снежный занос, пометальник, водомет.

Православная церковь 15 марта почитает священномученика Феодота, епископа Киринейского. Святой является автором многих религиозных работ. Его сын донес, что у отца есть христианские книги, и что он привлекает людей к вере во Христа. Когда Феодот отказался отдавать книги и принимать язычество, его заключили в темницу и казнили.

По давнему поверью, в этот день просыпаются подземные ручьи и ключи, после чего наступает оттепель. Наши предки ждали тепла. Однако иногда вместо тепла в этот день наступали заморозки. 15 марта проводили работы в саду и во дворе. Стряхивали снег с веток, укрепляли молодые деревья, удаляли больные и сломанные побеги. Мужчины заготавливали дрова, поскольку топить печку нужно ещё долго.

Если погода позволяла, проводились первые засевы в поле. Сыновья пахали землю, а отец сеял лук, баклажаны и сельдерей. Женщины высаживали овощи и ходили в рощу собирать бересту. Из бересты делали обувь, посуду, корзины. 15 марта нельзя торговаться и брать в долг вещи и деньги.

Погодные приметы 15 марта

Какой сегодня день, таким будет и всё лето.

Снегопад сегодня означает, что травы долго не будет и потеплеет нескоро.

Солнце в полдень - к богатому урожаю хлеба.

Длинные сосульки - весна будет долгая.

Сильная метель в этот день предвещает позднюю весну.

В полдень солнце ярко светит на чистом небе - к урожайному году.

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Автор: Екатерина Пулатова