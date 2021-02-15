Православная церковь в этот день отмечает один из двенадцати важнейших христианских праздников – Сретение Господне.

Сегодня церковь отмечает большой праздник из числа двунадесятых - Сретение Господне. Праздник посвящен событию из жизни Иисуса Христа. На сороковый день после рождения Мария и Йосиф пришли с младенцем в Иерусалимский храм, чтобы поблагодарить Бога за первенца. В храме находился праведный Симеон, который не верил в рождение Спасителя и за это ему было назначено жить, пока он не уверится в исполнении пророчества. В Иисусе он узрел будущего мессию. Сретение – это встреча человечества в лице Симеона с Сыном Божьим.

В народе этот день считали первой встречей весны: "Сретение – зима с весной и летом повстречались". С этого дня начинался перелом весны. Крестьяне пекли пирожки в форме птиц, которые символизировали весну. Затем обходили дом с иконой Сретения. После обеда все молились.

Сретение не считалось очень большим праздником. В народе его ждали из-за приближения весны. Дети призывали красное солнышко показаться из-за туч. В этот день стряхивали снег с фруктовых деревьев, чтобы они дали хороший урожай. Кур обильно кормили, чтобы лучше неслись.

На Сретение в церковь носили для освящения свечи - громницы. Этот обряд произошел из католичества. После возвращения из церкви зажжённую громницу обносили вокруг хлеба и стола. Считалось, что они отгоняют нечистую силу и непогоду. Сретенскую свечу также давали тяжело больному человеку, чтобы он быстрее выздоравливал.

Погодные приметы 15 февраля

Какая погода на Сретение - такой и весна будет.

Ветер сегодня предвещает хороший урожай фруктов.

Тихая и солнечная погода - к хорошему урожаю льна.

Идет снег на Сретение - к затяжной дождливой весне.

Тихий солнечный день сулит хороший урожай хлеба.

Если ночью небо очень звездное, то весна будет поздней.

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Автор: Екатерина Пулатова