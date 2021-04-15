В народе сегодняшний день получил названия Тит-ледолом, Поликарп, Поликарпов день, бесхлебица, бескормица.

Православная церковь сегодня почитает память преподобного Тита, чудотворца (IX век) и мученика Поликарпа (IV век). Святой Тит защищал церковь от нападок еретиков, за что получил Божий дар чудотворения и исцеления. Святой мученик Поликарп был казнен во время гонений на христиан за то, что отказался отвергать Христа.

В это время в домах подходили к концу запасы хлеба и зерна. Поликарп в народе ассоциировался с карканьем вороны. Увидеть стаю ворон в этот день считалось предвестием несчастья или болезни. Если ворона каркала над домом, то ожидали, что в этом доме кого-то из домочадцев ждет смерть.

Погодные приметы 15 апреля

Полая вода широко разлилась - к хорошим травам и раннему покосу.

Лед еще не сошел - рыба весной будет плохо ловиться.

Кричит перепел – к хорошему урожаю.

15 апреля именины

Именины у Тита, Поликарпа, Ефима и Георгия.

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Автор: Екатерина Пулатова