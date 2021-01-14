Сегодня в народе празднуют Васильев день и Старый Новый год.

Сегодня отмечается Старый Новый год - 1 января по старому юлианскому календарю. В народе этот день называют Васильевым, Василием, Обрезанием Господним.

Накануне Васильева дня в Щедрый вечер принято ходить по домам с обрядовыми песнями - щедровками, и желать хозяевам хорошего урожая. На утро 14 января люди умывались водой из колодца или ручья. Считалось, что тогда человек весь год будет здоровым.

На Руси использовался юлианский календарь, по которому сегодня отмечался Новый год. Встречали его с большим размахом. Хозяйки готовили свинью и птицу. Встречать праздник было принято у самых старших родственников. Семья приходила к ним в гости с вечера 13 января и оставалась до самого утра.

Читайте такжеИменинники 14 января: как назвать ребенка и у кого сегодня имениныСвятой Василий считается покровителем свиней и садов. Крестьяне сегодня готовили ритуального поросенка. Его зажаривали целиком и съедали всей семьей - это символизировало достаток и благополучие. На стол с поросенком ставили икону Святого Василия и свечу и молились ему перед трапезой. Свинью ели руками. Хозяин дома раздавал куски мяса всем родственникам.

В Васильев день односельчане могли зайти в любой дом и отведать поросенка, а за это давали хозяину денег сколько не жалко. Эти деньги обязательно относили в церковь на следующий день вместе с куском свинины.

Рано утром в Васильев день было принято засевать соседей зерном и петь песни-посевалки. Вечером молодежь ходила колядовать по домам. В каждом доме для колядовщиков готовили угощение - мясо, пироги или монеты. Хозяйки на ужин варили кашу на речной воде. Кашу вынимали из печи и смотрели на чугунок: если он полный - будет в семье счастье, а если не заполнен до краев - будет беда. Плохим знаком считалось если чугунок треснул.

Что можно и нельзя делать в Васильев вечер

Сегодня нельзя ругаться или злословить.

Нельзя брать и давать в долг - весь год будете в долгах.

Можно купить себе новую вещь - будете весь год ходить в обновках.

Не стоит выносить мусор из дома - можно вынести счастье.

Погодные приметы 14 января

По направлению ветра сегодня узнавали, каким будет лето. Если ветер южный - лето будет теплое, если северный - холодное, западный ветер - ненастное, а восточный - к засушливому лету.

Дождь сегодня - к снегу на Пасху.

Если на дорогах гололед - год будет урожайным.

Вьюга и метель сегодня - будет много орехов.

Если в этот день случалась оттепель - лето будет холодное.

Если утром шел снег, то весна будет поздней.

Снегопад на Васильев день предвещает жаркое лето.

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Автор: Екатерина Пулатова