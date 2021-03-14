Сегодняшняя дата в народе получила названия Евдокия свистунья, Евдокия плющиха, Авдотья весновка, Авдотья – подмочи порог.

Православная церковь 14 марта почитает преподобномученицу Евдокию Илиопольскую. Она родилась на территории современного Ливана. В молодые годы вела греховную жизнь, занимаясь проституцией. Позже удачно вышла замуж и стала состоятельной. В зрелом возрасте она прониклась Священным Писанием и прошла обряд крещения. Она раздала свои богатства бедным и стала монахиней. В монастыре она придерживалась строгого поста, лечила больных молитвами и помогала страждущим. Евдокию обвинили в колдовстве и казнили.

По старому стилю день памяти Евдокии выпадал на 1 марта, когда в Древней Руси отмечали Новый год. Этот день считался важным периодом перехода от зимы к весне, пробуждения природы. В это время дуют мартовские ветра. Люди верили, что чем громче свистит ветер, тем быстрее наступит весна, поэтому выходили на пригорок с глиняными свистульками.

Крестьяне готовились к предстоящим полевым работам: чинили телеги, сеяли семена на рассаду. Сеять нужно было до восхода солнца и при этом покрывать голову платком, чтобы капуста была большой и твердой. Из крыш сметали снег, сбивали сосульки. Вечером под порог клали сырую тряпку. Если к утру она замерзнет, то весна будет холодной.

Снег, что выпал 14 марта, по поверью обладает целительными свойствами. Женщины умывались им и стирали ткань в мартовской воде. Девушки с этого дня приступали к ткачеству и вышивке. Первый день весны считался большим праздником. Молодежь выходила на горки "кликать весну", пела веснянки.

Также 14 марта было принято давать милостыню. Принято было подавать не только за себя, но и за усопших родных. Через добрый поступок покойным прощаются грехи. Подавать милостыню нужно было так, чтобы никто этого не видел, и не хвалиться своим поступком.

Погодные приметы 14 марта

С крыш капает вода - к погожему лету.

Снег в этот день предвещает хороший урожай грибов.

Если грачи уже прилетели с юга, то снег сойдет рано, а летом часто будут идти дожди.

Метель сегодня сулит затяжные морозы и плохой урожай.

Южный ветер - к дождливому лету, северный - к холодному.

Много луж у порога - будет много мёда у пчел.

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Автор: Екатерина Пулатова