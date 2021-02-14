В народе этот день называют Трифонов день, Трифон-перезимник, Трифон-мышегон.

Православная церковь 14 февраля почитает память мученика Трифона (232-250), который пострадал за свою веру. Святой с детства обладал даром целительства и чудотворения. Он изгонял насекомых из селения и спасал жителей от голода, лечил от болезней и бесов. В 250 году в молодой Трифон был казнен за христианскую веру во время гонений на христиан.

Трифонов день (14 февраля) совпадает с католическим днем святого Валентина. В этот день девушки молились Трифону о хороших женихах и удачном замужестве. Проводили гадание на будущего супруга по птицам. Девушка выходила во двор и высматривала птиц. Если первым увидела синичек, то суженый будет молодым, добрым и веселым, ворон означает, супруг будет старше её и строгим, а сорока - муж будет болтливым и легкомысленным.

Замужние девушки проводили ритуал, чтобы забеременеть. Для этого искали водоем, который не покрылся льдом, бросали в него букет и молились о ребенке. Влюбленные клялись друг другу в верности. Брак, заключенный 14 февраля, считался очень счастливым.

В народной традиции святой Трифон считался покровителем птиц и защитником от грызунов-вредителей. Сегодня кормили домашних птиц и изготовляли кормушки для диких. Крестьяне в этот день заговаривали мышей, чтобы они не грызли мешки.

Погодные приметы 14 февраля

Если день морозный, то зима будет холодной и поздней.

Увидеть падающую звезду сегодня - к теплой весне.

Если к вечеру на небе появятся белые облака, то погода будет хорошая.

Выросли длинные сосульки - к хорошему урожаю льна.

Если день теплый, то следующие 30 дней тоже будут теплыми.

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Автор: Екатерина Пулатова