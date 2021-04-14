Православная церковь в этот день вспоминает преподобную Марию Египетскую. Она была распутницей, но попала в Иерусалим на праздник Воздвиженье Креста Господня. После этого она уверовала в Бога и стала праведной. Чтобы искупить свои грехи, она на 50 лет уединилась в пустыне.
Читайте такжеАстролог составила гороскоп на неделю 12-18 апреляДень Марии Египетской в народе связывали с большим разливом рек и таянием всех снегов. Также Марию называли днем "пустых щей", поскольку заканчивались запасы капусты. Святую считают покровительницей всех раскаявшихся грешников и блудниц.
По старым поверьям, в этот день просыпается водяной, поскольку солнце хорошо прогревает воду. А в домах, по городским обычаям, просыпается домовой и начинает шалить. Чтобы он не натворил бед, его всячески обманывали и подшучивали над домовым. Незамужние девушки водили за нос парней, поскольку верили, что тогда женихи их не проведут.
Погодные приметы 14 апреля
- Паводок широко разлился - луга будут зелеными и буйными.
- Лед с рек сходит быстро - год будет хорошим.
- Ночью не видно звезд - к потеплению.
- Синие облака предвещают теплые дожди.
- На реках образуются ледяные заторы - год выдастся тяжелым.
14 апреля именины
Именины у Марии, Евфимия, Макария, Ивана и Сергея.
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