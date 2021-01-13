Сегодня отмечается Васильев вечер, Щедрый вечер и День святой Мелании.

Сегодня Православная церковь чтит память святой Мелании Младшей. Девушка была праведной христианкой. Отец насильно выдал её замуж. После смерти двух детей Меланья сильно заболела. Её супруг пообещал Господу дать обет целомудрия, если она выздоровеет. Мелания чудесным образом исцелилась, и мужчина исполнил обещание. Через несколько лет семья продала свой дом в Италии и переехала в Африку, а вырученные деньги пожертвовала беднякам и церкви. В старости Меланья жила в Палестине и принимала участие в церковной службе.

День Святой Мелании в народе называется Васильевой колядой или Щедрым вечером. По старому юлианскому календарю сегодня отмечается 31 декабря - канун Нового года. Этот день отмечался гуляньями и пышным застольем. В этот день молодежь устраивала щедрования - обходы соседних домов с песнями и получением угощений.

Хозяйки готовили богатый стол со множеством блюд. Приходящих знакомых и соседей обязательно угощали пирогами и блюдами из свинины. Днем люди почитали память Меланьи в церкви, а вечером встречали Новый год. В день Меланьи нельзя считать мелкие монеты - это к пролитым слезам. Если сегодня человек заболел - будет очень долго выздоравливать.

В полночь с деревьев во дворе и саду нужно стряхнуть снег, чтобы был хороший урожай. Девицы в эту ночь проводили гадания на жениха. Распространен обряд варения каши на Васильев вечер. Хозяйка доставала из печи чугунок с кашей и осматривала его: если он заполнен кашей до краев - год будет удачным.

Приметы погоды на 13 января

Если ветер дует с юга - будет благополучный год с жарким летом, с запада - в реках будет много рыбы, с востока - будет хороший урожай фруктов.

Снег в этот день сулит урожайный год.

Если день теплый, то лето будет дождливым.

Много инея на деревьях - к хорошему урожаю зерна и меда.

Деревья обледенели - к урожаю овощей.

Если ночью на небе много звезд - будет много ягод и грибов в лесах.

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Автор: Екатерина Пулатова