В народе 13 феврале получил названия Никита Новгородский, Никита пожарник.

Православная церковь 13 февраля почитает память святого Никиты Печерского. Он поступил в Киево-Печерску лавру и с юности стал затворником. Покинув затвор, Никита продолжил поститься и начал прилежно молиться Богу. Спустя время его поставили епископом в Новгороде. Он имел дар целительства и с помощью молитвы прекращал пожары.

Никиту Новгородского считали хранителем от молний и пожаров. Если 13 февраля случался пожар, то наши пращуры верили, что это происки огненных бесов и колдунов. Люди обращались к знахарям, которые читали заговоры на дом против огня.

Этот день считается конфликтным периодом. Возможны ссоры между родными. В этот день женщины читали заговор, чтобы отвадить любовницу от мужа.

Погодные приметы 13 февраля

Вороны громко кричат - к метели или сильному снегопаду.

Круги на солнце видны - к урожайному году.

Если ночь сегодня ясная, то погода будет солнечной.

Белый или желтый огонь в печи предвещает оттепель, красный - к морозу.

Если в печи слабая тяга, то будет сырая погода.

Если днем есть иней, значит ночью не будет снега.

Птицы на возле дома поют - к сырой погоде.

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Автор: Екатерина Пулатова