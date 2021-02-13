Православная церковь 13 февраля почитает память святого Никиты Печерского. Он поступил в Киево-Печерску лавру и с юности стал затворником. Покинув затвор, Никита продолжил поститься и начал прилежно молиться Богу. Спустя время его поставили епископом в Новгороде. Он имел дар целительства и с помощью молитвы прекращал пожары.
Никиту Новгородского считали хранителем от молний и пожаров. Если 13 февраля случался пожар, то наши пращуры верили, что это происки огненных бесов и колдунов. Люди обращались к знахарям, которые читали заговоры на дом против огня.
Этот день считается конфликтным периодом. Возможны ссоры между родными. В этот день женщины читали заговор, чтобы отвадить любовницу от мужа.
Погодные приметы 13 февраля
- Вороны громко кричат - к метели или сильному снегопаду.
- Круги на солнце видны - к урожайному году.
- Если ночь сегодня ясная, то погода будет солнечной.
- Белый или желтый огонь в печи предвещает оттепель, красный - к морозу.
- Если в печи слабая тяга, то будет сырая погода.
- Если днем есть иней, значит ночью не будет снега.
- Птицы на возле дома поют - к сырой погоде.
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