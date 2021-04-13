Православные христиане в этот день чествуют преподобного Ипатия Чудотворца, игумена Руфианского. Святой прославился удивительными исцелениями слепых, бесноватых, а также благодаря его молитвам многие бесплодные женщины смогли забеременеть.
Читайте такжеВербное воскресенье 2021: когда празднуем, обычаи и приметы дняВ древности предки, чтобы расширить площадь для посадки культурных растений, выжигали часть леса. Поэтому они называли себя огнищанами, а выжженные участки назывались огнищами. Именно в честь этого способа ведения сельского хозяйства в селах 13 апреля отмечался праздник, получивший название Огнище.
В этот день наши предки чествовали костер, а также белили деревья и приводили в порядок сад, сжигали мусор и прошлогодние листья, убирали в доме. Все, что нужно подремонтировать, желательно сегодня починить. Чтобы обезопасить дом от пожара, 13 апреля необходимо сжечь ненужную вещь.
Погодные приметы 13 апреля
- Утром дождь – лето будет ненастным.
- Облака против ветра плывут – к дождю.
- Облака низко плывут – к похолоданию.
- Весь день стоит ясная погода – лето будет таким же.
- Ветра нет, а сквозь облака виден синий небосвод – к ливню.
- У клена и березы сок выделяется – к потеплению.
- Перелетные птицы стаями слетаются – к хорошей погоде весной.
13 апреля именины
Именины у Иннокентия, Вениамина, Анны, Ивана и Иосифа.
Вас также может заинтересовать:
- Когда Пасха в 2021 году: дата большого христианского праздника
- Лунный календарь на апрель: лучшие и неудачные дни этого месяца
- Значение имени Иванна: характер, судьба, совместимость с другими именами
- Поделки на Пасху 2021: идеи собственноручно изготовленных праздничных украшений
- Названы три самых надежных знаков Зодиака
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram