Сегодня в народе вспоминают преподобного Ипатия Чудотворца.

Православные христиане в этот день чествуют преподобного Ипатия Чудотворца, игумена Руфианского. Святой прославился удивительными исцелениями слепых, бесноватых, а также благодаря его молитвам многие бесплодные женщины смогли забеременеть.

Читайте такжеВербное воскресенье 2021: когда празднуем, обычаи и приметы дняВ древности предки, чтобы расширить площадь для посадки культурных растений, выжигали часть леса. Поэтому они называли себя огнищанами, а выжженные участки назывались огнищами. Именно в честь этого способа ведения сельского хозяйства в селах 13 апреля отмечался праздник, получивший название Огнище.

В этот день наши предки чествовали костер, а также белили деревья и приводили в порядок сад, сжигали мусор и прошлогодние листья, убирали в доме. Все, что нужно подремонтировать, желательно сегодня починить. Чтобы обезопасить дом от пожара, 13 апреля необходимо сжечь ненужную вещь.

Погодные приметы 13 апреля

Утром дождь – лето будет ненастным.

Облака против ветра плывут – к дождю.

Облака низко плывут – к похолоданию.

Весь день стоит ясная погода – лето будет таким же.

Ветра нет, а сквозь облака виден синий небосвод – к ливню.

У клена и березы сок выделяется – к потеплению.

Перелетные птицы стаями слетаются – к хорошей погоде весной.

13 апреля именины

Именины у Иннокентия, Вениамина, Анны, Ивана и Иосифа.

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Автор: Иван Бойко