Традиции и обычаи 12 января / фото ua.depositphotos.com

12 января церковь чтит памяти мученицы Анисьи Солунской. Анисья жила в Греции и раздавала имущество нищим, соблюдала посты и молитвы. Римский воин пронзил девушку мечом за то, что она отказалась пойти с ним на языческий праздник. Почитать память Анисии Солунской стали с X века.

Приметы на 12 января

В народном календаре этот день назван Анисья-желудочница. В этот день к Васильеву вечеру (14 января) резали гусей и свиней. По внутренностям животных гадали на погоду. Если печень толстая и заплывшая жиром - морозы начнутся с середины зимы. Широкая печень без жира - к мягкой и теплой зиме и морозной весне.

Святой мученице молились те, кто имел проблемы с желудком - считалось, что она обязательно поможет. В давние времена на Анисью ходили в гости к старшим родственникам, устраивали застолья. На столе обязательно была свинина. 

В Анисью нельзя принимать подарки от незнакомцев и малознакомых людей - это может призвать порчу. Также нельзя поднимать вещи с земли. Нельзя сегодня шить и прясть - это принесет несчастье. Пищу сегодня не рекомендуется солить, иначе будут проблемы со здоровьем.

Если кто-то из родных заболел - надо выйти к перекрестку и громко сказать имя больного человека. Считается, что это поможет ему выздороветь. 

Погодные приметы 12 января

  • Пошел снег сегодня - лето будет дождливым и пасмурным.
  • Если ветер меняет направление на протяжении дня - ждите ухудшения природы.
  • Веет западный ветер - в реках будет много рыбы.
  • Южный ветер - к теплому лету и урожайному году.
  • Если день солнечный - скоро будет потепление.

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Автор: Екатерина Пулатова