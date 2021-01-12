12 января церковь чтит памяти мученицы Анисьи Солунской. Анисья жила в Греции и раздавала имущество нищим, соблюдала посты и молитвы. Римский воин пронзил девушку мечом за то, что она отказалась пойти с ним на языческий праздник. Почитать память Анисии Солунской стали с X века.
Приметы на 12 января
В народном календаре этот день назван Анисья-желудочница. В этот день к Васильеву вечеру (14 января) резали гусей и свиней. По внутренностям животных гадали на погоду. Если печень толстая и заплывшая жиром - морозы начнутся с середины зимы. Широкая печень без жира - к мягкой и теплой зиме и морозной весне.
Святой мученице молились те, кто имел проблемы с желудком - считалось, что она обязательно поможет. В давние времена на Анисью ходили в гости к старшим родственникам, устраивали застолья. На столе обязательно была свинина.
В Анисью нельзя принимать подарки от незнакомцев и малознакомых людей - это может призвать порчу. Также нельзя поднимать вещи с земли. Нельзя сегодня шить и прясть - это принесет несчастье. Пищу сегодня не рекомендуется солить, иначе будут проблемы со здоровьем.
Если кто-то из родных заболел - надо выйти к перекрестку и громко сказать имя больного человека. Считается, что это поможет ему выздороветь.
Погодные приметы 12 января
- Пошел снег сегодня - лето будет дождливым и пасмурным.
- Если ветер меняет направление на протяжении дня - ждите ухудшения природы.
- Веет западный ветер - в реках будет много рыбы.
- Южный ветер - к теплому лету и урожайному году.
- Если день солнечный - скоро будет потепление.
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