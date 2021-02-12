Православная церковь 12 февраля празднует Собор трех святителей - Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. В столице православной Византийской империи Константинополе в одно время велись длительные споры о том, кому из трех великих святителей следует отдать предпочтение. Из-за этого между горожанами было много споров и раздоров. В 1084 году митрополиту Иоанну Евхаитскому было видение о Трех святителях, которые заявили, что они равны перед Богом. Они велели прекратить все споры и почитать их память в один день.
По старому календарю сегодня отмечали предпоследний день января и гадали о погоде на февраль. В лесу начинался "звериный свадебник" - животные бились друг с другом за самку. Многие приметы дня связаны со зверями и птицами.
По обычаям в этот день запрещено прясть, шить и подковывать коней. Нарушителей этого запрета ждет многодневная боль в руках и ногах. Девушки в этот день читали привороты на возлюбленного и вешали ленты на деревья.
Погодные приметы 12 февраля
- Если грачи прилетели домой из теплых краев, то год будет неурожайным, но в лесу будет много ягод.
- Много зайцев в садах - грядут сильные морозы.
- Волки под жильем воют - к морозу.
- Снегири много чирикают - к сильным снегопадам и вьюге.
- Если лошадь на землю ложится, значит будет потепление.
- Иней на деревьях предвещает тепло.
- Ветреный день сегодня сулит дождливый год.
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